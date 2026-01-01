Chelsea FC Academy Pro Nike Storm-FIT-fodboldregnjakke med hætte til større børn

Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Denne Chelsea FC-regnjakke har en klassisk pasform og Storm-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas hele sæsonen.

Vist farve: Bright Blue/sort/Midwest Gold

Stylenr.: II1790-452