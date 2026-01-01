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Chelsea FC Academy Pro Nike Storm-FIT-fodboldregnjakke med hætte til større børn - Bright Blue/sort/Midwest Gold

Genanvendte materialer

Chelsea FC Academy Pro

Nike Storm-FIT-fodboldregnjakke med hætte til større børn

649,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Denne Chelsea FC-regnjakke har en klassisk pasform og Storm-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas hele sæsonen.


  • Vist farve: Bright Blue/sort/Midwest Gold
  • Stylenr.: II1790-452

Chelsea FC Academy Pro

649,90 kr.

Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Denne Chelsea FC-regnjakke har en klassisk pasform og Storm-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas hele sæsonen.

Produktoplysninger

  • Elastikmanchetter
  • Lommer til hænderne
  • 100% polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Bright Blue/sort/Midwest Gold
  • Stylenr.: II1790-452

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 142 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Chelsea FC Academy Pro Nike Storm-FIT-fodboldregnjakke med hætte til større børn

    Chelsea FC Academy Pro

    649,90 kr.

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