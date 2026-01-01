Genanvendte materialer
Chelsea FC Academy Pro
Nike Storm-FIT-fodboldregnjakke med hætte til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Denne Chelsea FC-regnjakke har en klassisk pasform og Storm-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas hele sæsonen.
- Vist farve: Bright Blue/sort/Midwest Gold
- Stylenr.: II1790-452
Chelsea FC Academy Pro
Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Denne Chelsea FC-regnjakke har en klassisk pasform og Storm-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas hele sæsonen.
Produktoplysninger
- Elastikmanchetter
- Lommer til hænderne
- 100% polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Bright Blue/sort/Midwest Gold
- Stylenr.: II1790-452
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 142 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Chelsea FC Academy Pro