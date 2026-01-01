Chelsea 25/26 Nike Heritage-rygsæk

Tag dit udstyr og gå med Nike Heritage-rygsækken. Det rummelige hovedrum har en lomme, der kan rumme en laptop på op til 15", så din computer altid er i nærheden. To tilbehørslommer med lynlås hjælper med at holde dit udstyr organiseret og nemt at få fat på. Dette produkt er fremstillet af mindst 65% genanvendte polyesterfibre.

Vist farve: Bright Blue/hvid

Stylenr.: IU3593-477