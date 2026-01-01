 
billede 1 af 8
Chelsea 25/26 Nike Heritage-rygsæk - Bright Blue/hvid

Chelsea 25/26

Nike Heritage-rygsæk

299,90 kr.
ONESIZE

Klarna tilgængelig ved kassen.

Tag dit udstyr og gå med Nike Heritage-rygsækken. Det rummelige hovedrum har en lomme, der kan rumme en laptop på op til 15", så din computer altid er i nærheden. To tilbehørslommer med lynlås hjælper med at holde dit udstyr organiseret og nemt at få fat på. Dette produkt er fremstillet af mindst 65% genanvendte polyesterfibre.


  • Vist farve: Bright Blue/hvid
  • Stylenr.: IU3593-477

Chelsea 25/26

299,90 kr.

Tag dit udstyr og gå med Nike Heritage-rygsækken. Det rummelige hovedrum har en lomme, der kan rumme en laptop på op til 15", så din computer altid er i nærheden. To tilbehørslommer med lynlås hjælper med at holde dit udstyr organiseret og nemt at få fat på. Dette produkt er fremstillet af mindst 65% genanvendte polyesterfibre.

Fordele

  • De ekstra rum med lynlås holder dig organiseret, tilføjer bekvemmelighed og sikrer dine nøgler, din tegnebog og din telefon.
  • Tætvævet polyester giver solid støtte.
  • Skulderstropperne og bagpanelet er polstrede for øget komfort.

Produktoplysninger

  • 100% polyester
  • hand-wash
  • Vist farve: Bright Blue/hvid
  • Stylenr.: IU3593-477

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Chelsea 25/26.

    Chelsea 25/26 Nike Heritage-rygsæk

    Chelsea 25/26

    299,90 kr.

    Fuldend looket