Chelsea 25/26
Nike Heritage-rygsæk
Klarna tilgængelig ved kassen.
Tag dit udstyr og gå med Nike Heritage-rygsækken. Det rummelige hovedrum har en lomme, der kan rumme en laptop på op til 15", så din computer altid er i nærheden. To tilbehørslommer med lynlås hjælper med at holde dit udstyr organiseret og nemt at få fat på. Dette produkt er fremstillet af mindst 65% genanvendte polyesterfibre.
- Vist farve: Bright Blue/hvid
- Stylenr.: IU3593-477
Chelsea 25/26
Tag dit udstyr og gå med Nike Heritage-rygsækken. Det rummelige hovedrum har en lomme, der kan rumme en laptop på op til 15", så din computer altid er i nærheden. To tilbehørslommer med lynlås hjælper med at holde dit udstyr organiseret og nemt at få fat på. Dette produkt er fremstillet af mindst 65% genanvendte polyesterfibre.
Fordele
- De ekstra rum med lynlås holder dig organiseret, tilføjer bekvemmelighed og sikrer dine nøgler, din tegnebog og din telefon.
- Tætvævet polyester giver solid støtte.
- Skulderstropperne og bagpanelet er polstrede for øget komfort.
Produktoplysninger
- 100% polyester
- hand-wash
- Vist farve: Bright Blue/hvid
- Stylenr.: IU3593-477
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Chelsea 25/26