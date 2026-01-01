Chelsea 25/26
Nike Club 5P-kasket
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne Nike Club-kasket har et klassisk og mellemdybt design, som kan styles på mange måder. Den er fremstillet af glat materiale i blød vask, der giver nem komfort fra dag 1. Skyggen er allerede bøjet, når du køber den, og er med til at skabe afslappet stil, og med den justerbare bagstrop finder du let den rigtige pasform.
- Vist farve: sort/Vibrant Yellow
- Stylenr.: IU3896-010
Chelsea 25/26
Denne Nike Club-kasket har et klassisk og mellemdybt design, som kan styles på mange måder. Den er fremstillet af glat materiale i blød vask, der giver nem komfort fra dag 1. Skyggen er allerede bøjet, når du køber den, og er med til at skabe afslappet stil, og med den justerbare bagstrop finder du let den rigtige pasform.
Fordele
- Nike Club-kasketter har et mellemdybt design med klassisk stil og er alsidig, så den kan bruges til enhver lejlighed.
- Det mellemdybe design passer lige over hovedet, hvilket giver en alsidig profil, der er afslappet og nem at style.
- Lukningen bagpå kan justeres ved hjælp af metalskyderen. Den overskydende strop bagpå kan nemt stoppes ind i svedbåndet.
Produktoplysninger
- 100% polyester
- hand-wash
- Vist farve: sort/Vibrant Yellow
- Stylenr.: IU3896-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Chelsea 25/26