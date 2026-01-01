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Chelsea 25/26
Nike Apex-bøllehat
219,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nyd solen, og tilføj lidt sjov til dit look med den Nike Apex-bøllehat. Denne bøllehat er lige så let at tage på, som den er at pakke væk, og den sørger for, at du er godt tilpas, når solen skinner, og der er eventyr på menuen!
- Vist farve: sort/Vibrant Yellow
- Stylenr.: IU3824-010
Chelsea 25/26
219,90 kr.
Nyd solen, og tilføj lidt sjov til dit look med den Nike Apex-bøllehat. Denne bøllehat er lige så let at tage på, som den er at pakke væk, og den sørger for, at du er godt tilpas, når solen skinner, og der er eventyr på menuen!
Fordele
- Vores Apex-bøllehatte har alle mellemdybde og 360-graders tildækning.
- Med det ustrukturerede design kan den nemt pakkes og foldes helt flad, så den ikke fylder.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- hand-wash
- Vist farve: sort/Vibrant Yellow
- Stylenr.: IU3824-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Chelsea 25/26
219,90 kr.