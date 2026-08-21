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Nike Charge
Fodboldbenskinner til børn
189,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hold spillet sjovt og sikkert sikkert. Dette design har en hård skal med lav profildækning og en bagside i skum for komfort.
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: DX4610-010
Nike Charge
189,90 kr.
Hold spillet sjovt og sikkert sikkert. Dette design har en hård skal med lav profildækning og en bagside i skum for komfort.
Produktoplysninger
- 43% polypropylen (PP)/33% ethylenvinylacetat (EVA)/17% polyester/7% gummi
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: DX4610-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Charge
189,90 kr.