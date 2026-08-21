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Nike Charge-fodboldbenskinner til børn - sort/sort/hvid

Nike Charge

Fodboldbenskinner til børn

189,90 kr.
sort/sort/hvid
hvid/sort/sort
Orange Pulse/sort/Royal Pulse

Klarna tilgængelig ved kassen.

Hold spillet sjovt og sikkert sikkert. Dette design har en hård skal med lav profildækning og en bagside i skum for komfort.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: DX4610-010

Nike Charge

189,90 kr.

Hold spillet sjovt og sikkert sikkert. Dette design har en hård skal med lav profildækning og en bagside i skum for komfort.

Produktoplysninger

  • 43% polypropylen (PP)/33% ethylenvinylacetat (EVA)/17% polyester/7% gummi
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: DX4610-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Charge-fodboldbenskinner til børn

    Nike Charge

    189,90 kr.