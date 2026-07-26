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Nike Charge-fodboldbenskinner - sort/sort/hvid

Nike Charge

Fodboldbenskinner

199,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Sikkerhed bør ikke komme i vejen for at spille dit bedste spil. Disse benskinner har en hård skal, der skaber tildækning med lav profil, og en behagelig skumbagside, så du komfortabelt kan sparke til og aflevere bolden.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: DX4608-010

Nike Charge

199,90 kr.

Sikkerhed bør ikke komme i vejen for at spille dit bedste spil. Disse benskinner har en hård skal, der skaber tildækning med lav profil, og en behagelig skumbagside, så du komfortabelt kan sparke til og aflevere bolden.

Produktoplysninger

  • 43% polypropylen (PP)/33% ethylenvinylacetat (EVA)/17% polyester/7% gummi
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: DX4608-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (4)

4.8 stjerner

  • Comfortabel

    Jurjen_Wispelwey

    XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.

  • Ras

    clarissrd718951954

    Parfait et confortable Je recommande

  • Bien.

    RafaelA79795399

    Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.

Nike Charge-fodboldbenskinner

Nike Charge

199,90 kr.

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