Nike Charge-fodboldbenskinner

Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Sikkerhed bør ikke komme i vejen for at spille dit bedste spil. Disse benskinner har en hård skal, der skaber tildækning med lav profil, og en behagelig skumbagside, så du komfortabelt kan sparke til og aflevere bolden.
Nike Charge
Sikkerhed bør ikke komme i vejen for at spille dit bedste spil. Disse benskinner har en hård skal, der skaber tildækning med lav profil, og en behagelig skumbagside, så du komfortabelt kan sparke til og aflevere bolden.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.8 stjerner
Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Ras
clarissrd718951954
Parfait et confortable Je recommande
Bien.
RafaelA79795399
Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.
Nike Charge