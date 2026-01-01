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Carlos Alcaraz NikeCourt Dri-FIT-tennis-T-shirt til mænd - Burgundy Ash

Carlos Alcaraz

NikeCourt Dri-FIT-tennis-T-shirt til mænd

299,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Vis din kærlighed til Carlos Alcaraz, når han deltager i New Yorks hotteste turnering. Denne T-shirt er fyldt med svedtransporterende teknologi og er designet til at holde dig tør på og uden for banen.


  • Vist farve: Burgundy Ash
  • Stylenr.: IM6121-647

Carlos Alcaraz

299,90 kr.

Vis din kærlighed til Carlos Alcaraz, når han deltager i New Yorks hotteste turnering. Denne T-shirt er fyldt med svedtransporterende teknologi og er designet til at holde dig tør på og uden for banen.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Basketballinspirerede detaljer hylder byens rige basketballtradition.
  • Bomuldsblandingen føles blød og børstet.

Produktoplysninger

  • 57% bomuld/43% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Burgundy Ash
  • Stylenr.: IM6121-647

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Carlos Alcaraz NikeCourt Dri-FIT-tennis-T-shirt til mænd

    Carlos Alcaraz

    299,90 kr.

    Fuldend looket

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