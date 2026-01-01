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Carlos Alcaraz
NikeCourt Dri-FIT-tennis-T-shirt til mænd
299,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vis din kærlighed til Carlos Alcaraz, når han deltager i New Yorks hotteste turnering. Denne T-shirt er fyldt med svedtransporterende teknologi og er designet til at holde dig tør på og uden for banen.
- Vist farve: Burgundy Ash
- Stylenr.: IM6121-647
Carlos Alcaraz
299,90 kr.
Vis din kærlighed til Carlos Alcaraz, når han deltager i New Yorks hotteste turnering. Denne T-shirt er fyldt med svedtransporterende teknologi og er designet til at holde dig tør på og uden for banen.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Basketballinspirerede detaljer hylder byens rige basketballtradition.
- Bomuldsblandingen føles blød og børstet.
Produktoplysninger
- 57% bomuld/43% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Burgundy Ash
- Stylenr.: IM6121-647
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Carlos Alcaraz
299,90 kr.