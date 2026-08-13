Nike Calm 2.0-badesandaler til mænd

Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nyd en rolig og behagelig oplevelse – uanset hvor din fridag fører dig hen. Det minimalistiske design er fremstillet i et blødt, men støttende skum, der gør det nemt at style disse badesandaler med eller uden strømper. Og de har en tekstureret fodseng, der hjælper med at holde dine fødder på plads.
Nike Calm 2.0
Nyd en rolig og behagelig oplevelse – uanset hvor din fridag fører dig hen. Det minimalistiske design er fremstillet i et blødt, men støttende skum, der gør det nemt at style disse badesandaler med eller uden strømper. Og de har en tekstureret fodseng, der hjælper med at holde dine fødder på plads.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.5 stjerner
Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Small
dylan243132104
They're very comfortable but they fit really small.
Runs small
Kristina795586271
They run small. I ordered an M8/W9 and my toes are on top of the ridge. The slides are super comfortable though but size up.
Nike Calm 2.0