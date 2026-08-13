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Nike Calm 2.0-badesandaler til mænd - Linen/Linen/Linen

Nike Calm 2.0

Badesandaler til mænd

379,90 kr.
Linen/Linen/Linen
sort/sort/sort
Diffused Blue/Diffused Blue/Diffused Blue
Coconut Milk/Coconut Milk
Moon Particle/Moon Particle
Fir/Gum Medium Brown
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Nyd en rolig og behagelig oplevelse – uanset hvor din fridag fører dig hen. Det minimalistiske design er fremstillet i et blødt, men støttende skum, der gør det nemt at style disse badesandaler med eller uden strømper. Og de har en tekstureret fodseng, der hjælper med at holde dine fødder på plads.


  • Vist farve: Linen/Linen/Linen
  • Stylenr.: IB0183-200

Nike Calm 2.0

379,90 kr.

Nyd en rolig og behagelig oplevelse – uanset hvor din fridag fører dig hen. Det minimalistiske design er fremstillet i et blødt, men støttende skum, der gør det nemt at style disse badesandaler med eller uden strømper. Og de har en tekstureret fodseng, der hjælper med at holde dine fødder på plads.

Fordele

  • Det konturerede design er skabt af et enkelt stykke skum, der giver en glat, sømløs fornemmelse.
  • Den teksturerede fodseng giver greb, der hjælper med at holde dine fødder på plads.
  • Yderskallen er lavet af skum, der egner sig godt til vand, og som er let at rengøre.
  • Gummiydersålen giver dig fremragende greb, selv på glatte underlag.

Produktoplysninger

  • Vist farve: Linen/Linen/Linen
  • Stylenr.: IB0183-200

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (259)

4.5 stjerner

  • Brian143554157

    Good color way is dirty and texture very fast to clean

  • Small

    dylan243132104

    They're very comfortable but they fit really small.

  • Runs small

    Kristina795586271

    They run small. I ordered an M8/W9 and my toes are on top of the ridge. The slides are super comfortable though but size up.

Nike Calm 2.0-badesandaler til mænd

Nike Calm 2.0

379,90 kr.

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