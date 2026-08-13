Nike Calm 2.0-badesandaler til mænd

Nyd en rolig og behagelig oplevelse – uanset hvor din fridag fører dig hen. Det minimalistiske design er fremstillet i et blødt, men støttende skum, der gør det nemt at style disse badesandaler med eller uden strømper. Og de har en tekstureret fodseng, der hjælper med at holde dine fødder på plads.

Vist farve: Linen/Linen/Linen

Stylenr.: IB0183-200