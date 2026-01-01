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Brooklyn Nets Club
Nike NBA-hættetrøje til mænd
549,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Blød fleece og Nets. Den er alt, hvad du elsker ved en Nike-hættetrøje, med lidt ekstra til fansene.
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: HM9869-010
Brooklyn Nets Club
549,90 kr.
Blød fleece og Nets. Den er alt, hvad du elsker ved en Nike-hættetrøje, med lidt ekstra til fansene.
Produktoplysninger
- Hoveddel/hættefor: 79% bomuld/21% polyester. Rib: 98% bomuld/2% elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: HM9869-010
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Brooklyn Nets Club
549,90 kr.