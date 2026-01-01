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Brooklyn Nets Club Nike NBA-hættetrøje til mænd - sort/hvid

Brooklyn Nets Club

Nike NBA-hættetrøje til mænd

549,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Blød fleece og Nets. Den er alt, hvad du elsker ved en Nike-hættetrøje, med lidt ekstra til fansene.


  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: HM9869-010

Brooklyn Nets Club

549,90 kr.

Blød fleece og Nets. Den er alt, hvad du elsker ved en Nike-hættetrøje, med lidt ekstra til fansene.

Produktoplysninger

  • Hoveddel/hættefor: 79% bomuld/21% polyester. Rib: 98% bomuld/2% elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: HM9869-010

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Brooklyn Nets Club Nike NBA-hættetrøje til mænd

    Brooklyn Nets Club

    549,90 kr.

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