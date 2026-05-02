Brazil Club Nike Football-hættetrøje i french terry til mænd

Vi tog en hverdagsklassiker og tilsatte Brazil-stolthed for at skabe en behagelig klassiker, som du vil have på igen og igen. Denne afslappede hættetrøje er fremstillet i mellemtungt french terry, der er glat på ydersiden og har ubørstede løkker på indersiden, og så er den åndbar og behagelig nok til, at du kan have den på hele året.

Vist farve: Coastal Blue/Light Menta

Stylenr.: IB6300-433