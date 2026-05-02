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Brazil Club Nike Football-hættetrøje i french terry til mænd - Coastal Blue/Light Menta

Brazil Club

Nike Football-hættetrøje i french terry til mænd

529,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Vi tog en hverdagsklassiker og tilsatte Brazil-stolthed for at skabe en behagelig klassiker, som du vil have på igen og igen. Denne afslappede hættetrøje er fremstillet i mellemtungt french terry, der er glat på ydersiden og har ubørstede løkker på indersiden, og så er den åndbar og behagelig nok til, at du kan have den på hele året.


  • Vist farve: Coastal Blue/Light Menta
  • Stylenr.: IB6300-433

Brazil Club

529,90 kr.

Vi tog en hverdagsklassiker og tilsatte Brazil-stolthed for at skabe en behagelig klassiker, som du vil have på igen og igen. Denne afslappede hættetrøje er fremstillet i mellemtungt french terry, der er glat på ydersiden og har ubørstede løkker på indersiden, og så er den åndbar og behagelig nok til, at du kan have den på hele året.

Fordele

  • Manchetterne og kanten i rib holder hættetrøjen på plads, når du bevæger dig.
  • Snoretræk gør det muligt at have hætten løs eller snøret til mod kulden.

Produktoplysninger

  • Hoveddel/hættefor: 80% bomuld/20% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Coastal Blue/Light Menta
  • Stylenr.: IB6300-433

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

1 stjerne

  • Y brasa 😡

    Ohha

    It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.

Brazil Club Nike Football-hættetrøje i french terry til mænd

Brazil Club

529,90 kr.

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