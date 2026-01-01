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Brasilien
Nike Football-T-shirt til større børn
199,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vis din støtte til Brasilien i denne bløde, mellemvægtige bomulds-T-shirt.
- Vist farve: Geode Teal
- Stylenr.: IH2258-381
Brasilien
199,90 kr.
Vis din støtte til Brasilien i denne bløde, mellemvægtige bomulds-T-shirt.
Produktoplysninger
- 100 % bomuld
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Geode Teal
- Stylenr.: IH2258-381
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 154 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Brasilien
199,90 kr.