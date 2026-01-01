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Brasilien Nike Football-T-shirt til større børn - Geode Teal

Brasilien

Nike Football-T-shirt til større børn

199,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Vis din støtte til Brasilien i denne bløde, mellemvægtige bomulds-T-shirt.


  • Vist farve: Geode Teal
  • Stylenr.: IH2258-381

Brasilien

199,90 kr.

Vis din støtte til Brasilien i denne bløde, mellemvægtige bomulds-T-shirt.

Produktoplysninger

  • 100 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Geode Teal
  • Stylenr.: IH2258-381

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 154 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Brasilien Nike Football-T-shirt til større børn

    Brasilien

    199,90 kr.

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