Brasilien Nike Dri-FIT Anthem-fodboldjakke til mænd

Too Heavy
RumiC
Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !
Klarna tilgængelig ved kassen.
Støt op om dit land i denne rummelige Brasilien Anthem-jakke. Den er fremstillet i dobbeltlags mesh i mellemvægt, der øger luftgennemstrømningen, så du kan holde dig kølig i varmt vejr.
Brasilien
Støt op om dit land i denne rummelige Brasilien Anthem-jakke. Den er fremstillet i dobbeltlags mesh i mellemvægt, der øger luftgennemstrømningen, så du kan holde dig kølig i varmt vejr.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.3 stjerner
Too Heavy
RumiC
Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !
Brazil jacket
Linny
[This review was collected as part of a promotion.] My husband absolutely loves this jacket! Brazil is his favorite team, so he was excited to get it. The fit is great, and the material is lightweight and breezy, making it perfect for cool mornings, evenings, or layering without feeling bulky. The quality is excellent, and the design looks even better in person.
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Goooooooooal!!!!!!!!!!!!!!!
Gregory
Nike out did themselves with jackets simplistic yet functional on hot/warm with this jacket. Ideal for the weather during World Cup Matches.
Brasilien