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Brasilien Nike Dri-FIT Anthem-fodboldjakke til mænd - Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Brasilien

Nike Dri-FIT Anthem-fodboldjakke til mænd

879,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Støt op om dit land i denne rummelige Brasilien Anthem-jakke. Den er fremstillet i dobbeltlags mesh i mellemvægt, der øger luftgennemstrømningen, så du kan holde dig kølig i varmt vejr.


  • Vist farve: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Stylenr.: IH1757-369

Brasilien

879,90 kr.

Støt op om dit land i denne rummelige Brasilien Anthem-jakke. Den er fremstillet i dobbeltlags mesh i mellemvægt, der øger luftgennemstrømningen, så du kan holde dig kølig i varmt vejr.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Det gennemsigtige design lader dig vise din trøje nedenunder.

Produktoplysninger

  • Lynlås i fuld længde
  • Lynlåslommer
  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Stylenr.: IH1757-369

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 184 cm høj
    • Overdimensioneret pasform: overdrevet og rummelig
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

4.3 stjerner

  • Too Heavy

    RumiC

    Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !

  • Brazil jacket

    Linny

    [This review was collected as part of a promotion.] My husband absolutely loves this jacket! Brazil is his favorite team, so he was excited to get it. The fit is great, and the material is lightweight and breezy, making it perfect for cool mornings, evenings, or layering without feeling bulky. The quality is excellent, and the design looks even better in person.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

  • Goooooooooal!!!!!!!!!!!!!!!

    Gregory

    Nike out did themselves with jackets simplistic yet functional on hot/warm with this jacket. Ideal for the weather during World Cup Matches.

Brasilien Nike Dri-FIT Anthem-fodboldjakke til mænd

Brasilien

879,90 kr.

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