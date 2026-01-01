Brasilien 2026/27 Pitch Ball
Nike Pitch Ball
Klarna tilgængelig ved kassen.
Spark din kærlighed til spillet i gang med Nike Pitch-fodbolden. Denne bold er skabt til træningssessioner, så du kan forbedre dit fodarbejde. Den har en holdbar belægning, så du bevarer en konsistent præstation.
- Vist farve: hvid/Tour Yellow
- Stylenr.: IQ7530-100
Brasilien 2026/27 Pitch Ball
Spark din kærlighed til spillet i gang med Nike Pitch-fodbolden. Denne bold er skabt til træningssessioner, så du kan forbedre dit fodarbejde. Den har en holdbar belægning, så du bevarer en konsistent præstation.
Fordele
Den maskinsyede, teksturerede belægning optimerer form, følelse og slidstyrke, og gummiblæren opretholder lufttryk og form.
Produktoplysninger
- Denne bold er skabt til træningssessioner, så du kan forbedre dit fodarbejde. Den har en holdbar belægning, så du bevarer en konsistent præstation.
- 62% polyester/28% nylon/5% gummi/5% elastan
- Vist farve: hvid/Tour Yellow
- Stylenr.: IQ7530-100
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Brasilien 2026/27 Pitch Ball