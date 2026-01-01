Brasilien 2026/27 Pitch Ball Nike Pitch Ball

Brasilien 2026/27 Pitch Ball

189,90 kr.

Spark din kærlighed til spillet i gang med Nike Pitch-fodbolden. Denne bold er skabt til træningssessioner, så du kan forbedre dit fodarbejde. Den har en holdbar belægning, så du bevarer en konsistent præstation.

Fordele Den maskinsyede, teksturerede belægning optimerer form, følelse og slidstyrke, og gummiblæren opretholder lufttryk og form.