Brasilien 2026/27 Heritage-rygsæk Nike Heritage-rygsæk

Brasilien 2026/27 Heritage-rygsæk

299,90 kr.

Tag dit udstyr og gå med Nike Heritage-rygsækken. Det rummelige hovedrum har en lomme, der kan rumme en laptop på op til 15", så din computer altid er i nærheden. To tilbehørslommer med lynlås hjælper med at holde dit udstyr organiseret og nemt at få fat på. Dette produkt er fremstillet af mindst 65% genanvendte polyesterfibre.

Fordele De ekstra rum med lynlås holder dig organiseret, tilføjer bekvemmelighed og sikrer dine nøgler, din tegnebog og din telefon.