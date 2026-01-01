Brasilien 2026/27 Heritage-rygsæk
Nike Heritage-rygsæk
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Tag dit udstyr og gå med Nike Heritage-rygsækken. Det rummelige hovedrum har en lomme, der kan rumme en laptop på op til 15", så din computer altid er i nærheden. To tilbehørslommer med lynlås hjælper med at holde dit udstyr organiseret og nemt at få fat på. Dette produkt er fremstillet af mindst 65% genanvendte polyesterfibre.
- Vist farve: Pro Green/Canary
- Stylenr.: IQ6985-377
Brasilien 2026/27 Heritage-rygsæk
Tag dit udstyr og gå med Nike Heritage-rygsækken. Det rummelige hovedrum har en lomme, der kan rumme en laptop på op til 15", så din computer altid er i nærheden. To tilbehørslommer med lynlås hjælper med at holde dit udstyr organiseret og nemt at få fat på. Dette produkt er fremstillet af mindst 65% genanvendte polyesterfibre.
Fordele
De ekstra rum med lynlås holder dig organiseret, tilføjer bekvemmelighed og sikrer dine nøgler, din tegnebog og din telefon.
Produktoplysninger
- Tætvævet polyester giver solid støtte, og skulderstropperne og bagpanelet er polstrede for øget komfort.
- 100 % polyester
- hand-wash
- Vist farve: Pro Green/Canary
- Stylenr.: IQ6985-377
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Brasilien 2026/27 Heritage-rygsæk