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Brasilien 2026/27 Heritage-rygsæk Nike Heritage-rygsæk - Pro Green/Canary

Brasilien 2026/27 Heritage-rygsæk

Nike Heritage-rygsæk

299,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Tag dit udstyr og gå med Nike Heritage-rygsækken. Det rummelige hovedrum har en lomme, der kan rumme en laptop på op til 15", så din computer altid er i nærheden. To tilbehørslommer med lynlås hjælper med at holde dit udstyr organiseret og nemt at få fat på. Dette produkt er fremstillet af mindst 65% genanvendte polyesterfibre.


  • Vist farve: Pro Green/Canary
  • Stylenr.: IQ6985-377

Brasilien 2026/27 Heritage-rygsæk

299,90 kr.

Tag dit udstyr og gå med Nike Heritage-rygsækken. Det rummelige hovedrum har en lomme, der kan rumme en laptop på op til 15", så din computer altid er i nærheden. To tilbehørslommer med lynlås hjælper med at holde dit udstyr organiseret og nemt at få fat på. Dette produkt er fremstillet af mindst 65% genanvendte polyesterfibre.

Fordele

De ekstra rum med lynlås holder dig organiseret, tilføjer bekvemmelighed og sikrer dine nøgler, din tegnebog og din telefon.

Produktoplysninger

  • Tætvævet polyester giver solid støtte, og skulderstropperne og bagpanelet er polstrede for øget komfort.
  • 100 % polyester
  • hand-wash
  • Vist farve: Pro Green/Canary
  • Stylenr.: IQ6985-377

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    Brasilien 2026/27 Heritage-rygsæk Nike Heritage-rygsæk

    Brasilien 2026/27 Heritage-rygsæk

    299,90 kr.

    Fuldend looket