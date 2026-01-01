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Genanvendte materialer
Nike Brasilia
Træningstaske (extra small, 24 l)
249,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Lad dig ikke narre af ordene "Extra Small". Denne taske har store ambitioner. Hovedrummet har masser af plads til dit træningstøj og sko, mens side- og forlommerne med lynlås hjælper dig med at holde styr på alting.
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IB4398-010
Nike Brasilia
249,90 kr.
Lad dig ikke narre af ordene "Extra Small". Denne taske har store ambitioner. Hovedrummet har masser af plads til dit træningstøj og sko, mens side- og forlommerne med lynlås hjælper dig med at holde styr på alting.
Fordele
- Den justerbare skulderstrop og de dobbelte håndtag giver dig behagelige bæremuligheder.
- Sidelommerne har plads til en vandflaske eller andet mindre tilbehør.
- Indvendig lynlåslomme til opbevaring af dine værdigenstande.
Produktoplysninger
- L: 38 cm x B: 25,5 cm x H: 25,5 cm
- 24 liter
- 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IB4398-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Brasilia
249,90 kr.