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Nike Brasilia-træningssportstaske (Small, 40 l) - sort/sort/hvid

Genanvendte materialer

Nike Brasilia

Sportstaske (Small, 40 l)

299,90 kr.
sort/sort/hvid
Light Bone/sort/sort
Indigo Storm/sort/Reflect Silver
Tough Red/sort/Reflect Silver
ONESIZE

Klarna tilgængelig ved kassen.

Fra motion til motion, træning til træning, dag til dag – her er tasken, der har plads til det hele. Med masser af plads i flere lommer indvendigt og udvendigt til alt dit udstyr (inklusiv en ventileret sidelomme, til lugtende ting efter træning) er det let at pakke og komme afsted.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IB4394-010

Nike Brasilia

299,90 kr.

Fra motion til motion, træning til træning, dag til dag – her er tasken, der har plads til det hele. Med masser af plads i flere lommer indvendigt og udvendigt til alt dit udstyr (inklusiv en ventileret sidelomme, til lugtende ting efter træning) er det let at pakke og komme afsted.

Fordele

  • Den justerbare skulderstrop og de dobbelte håndtag giver dig behagelige bæremuligheder.
  • Sidelommen i mesh kan strækkes for at opbevare en vandflaske.
  • Ventileret sidelomme giver åndbarhed til dit udstyr.

Produktoplysninger

  • L 51 cm x B 28 cm x H 28 cm
  • 40 liter
  • 100 % polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IB4394-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Perfect!

    DreaGood

    Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!

Nike Brasilia-træningssportstaske (Small, 40 l)

Nike Brasilia

299,90 kr.

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