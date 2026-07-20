Nike Brasilia-træningssportstaske (Small, 40 l)

Fra motion til motion, træning til træning, dag til dag – her er tasken, der har plads til det hele. Med masser af plads i flere lommer indvendigt og udvendigt til alt dit udstyr (inklusiv en ventileret sidelomme, til lugtende ting efter træning) er det let at pakke og komme afsted.

Vist farve: sort/sort/hvid

Stylenr.: IB4394-010