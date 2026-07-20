Nike Brasilia-træningssportstaske (Small, 40 l)

Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Fra motion til motion, træning til træning, dag til dag – her er tasken, der har plads til det hele. Med masser af plads i flere lommer indvendigt og udvendigt til alt dit udstyr (inklusiv en ventileret sidelomme, til lugtende ting efter træning) er det let at pakke og komme afsted.
Nike Brasilia
Fra motion til motion, træning til træning, dag til dag – her er tasken, der har plads til det hele. Med masser af plads i flere lommer indvendigt og udvendigt til alt dit udstyr (inklusiv en ventileret sidelomme, til lugtende ting efter træning) er det let at pakke og komme afsted.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Nike Brasilia