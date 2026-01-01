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Genanvendte materialer
Nike Brasilia
Taske med snoretræk (18 liter)
149,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Det har aldrig været nemmere at bære dine ting med en åben overdel til større genstande og en lynlåslomme foran, der giver hurtig adgang til dine personlige vigtige småting. Pak tasken, og kom afsted.
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IB4409-010
Nike Brasilia
149,90 kr.
Det har aldrig været nemmere at bære dine ting med en åben overdel til større genstande og en lynlåslomme foran, der giver hurtig adgang til dine personlige vigtige småting. Pak tasken, og kom afsted.
Fordele
- Skulderstropperne fungerer som snoretræk til at trække åbningen foroven sammen.
- Den forstærkede bund hjælper med at beskytte dit udstyr mod stød og skrammer.
Produktoplysninger
- 35,5 cm B x 51 cm H x 5 cm D
- Hoveddel/for: 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IB4409-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Brasilia
149,90 kr.