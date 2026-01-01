Nike Brasilia-sportstaske til træning Medium, 60 l))

Tag i træningscenteret med alt dit udstyr. Hovedrummet i denne duffelbag har masser af plads til alle de musthaves, du har brug for til en hurtig træning. Frontlommen hjælper dig med at have uundværlige ting som din telefon, tegnebog eller nøgler lige ved hånden, mens den coatede bund hjælper med at beskytte dine ting mod skrammer, spild og stød.

Vist farve: Chalk/sort/hvid

Stylenr.: IH7849-103