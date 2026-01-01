Genanvendte materialer
Nike Brasilia
Sportstaske til træning (Medium, 60 l)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Tag i træningscenteret med alt dit udstyr. Hovedrummet i denne duffelbag har masser af plads til alle de musthaves, du har brug for til en hurtig træning. Frontlommen hjælper dig med at have uundværlige ting som din telefon, tegnebog eller nøgler lige ved hånden, mens den coatede bund hjælper med at beskytte dine ting mod skrammer, spild og stød.
- Vist farve: Chalk/sort/hvid
- Stylenr.: IH7849-103
Nike Brasilia
Tag i træningscenteret med alt dit udstyr. Hovedrummet i denne duffelbag har masser af plads til alle de musthaves, du har brug for til en hurtig træning. Frontlommen hjælper dig med at have uundværlige ting som din telefon, tegnebog eller nøgler lige ved hånden, mens den coatede bund hjælper med at beskytte dine ting mod skrammer, spild og stød.
Fordele
- Den justerbare skulderstrop og de dobbelte håndtag giver dig behagelige bæremuligheder.
- Bunden med belægning hjælper med at beskytte dine ting mod stød, skrammer og spild.
- Lynlåslommer i siden til opbevaring af småting lige ved hånde.
Produktoplysninger
- L 63,5 cm x B 30,5 cm x H 30,5 cm
- 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: Chalk/sort/hvid
- Stylenr.: IH7849-103
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Brasilia