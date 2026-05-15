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Nike Brasilia-sportstaske (lille, 41 liter) - Chalk/sort/hvid

Genanvendte materialer

Nike Brasilia

Sportstaske (lille, 41 liter)

319,90 kr.
ONESIZE

Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne sportstaske bliver helt sikkert MVP'en på din næste tur til træningscentret. Ikke kun på grund af det ventilerede siderum til sko eller andre ildelugtende ting, men også takket være det rummelige hovedrum og lynlåslommer til organisering indvendigt og udvendigt foran.


  • Vist farve: Chalk/sort/hvid
  • Stylenr.: IH7970-103

Nike Brasilia

319,90 kr.

Denne sportstaske bliver helt sikkert MVP'en på din næste tur til træningscentret. Ikke kun på grund af det ventilerede siderum til sko eller andre ildelugtende ting, men også takket være det rummelige hovedrum og lynlåslommer til organisering indvendigt og udvendigt foran.

Fordele

  • Bunden med belægning er lige så hårdfør som din træning og kan modstå stød, skrammer, væskespild.
  • Den justerbare skulderstrop og de dobbelte håndtag giver dig behagelige bæremuligheder.
  • Sidelommerne har plads til en vandflaske eller andet mindre tilbehør.

Produktoplysninger

  • L 51 cm x B 28 cm x H 28 cm
  • Hoveddel/for: 100 % polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: Chalk/sort/hvid
  • Stylenr.: IH7970-103

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Super sac

    LamyaeB910293386

    Très beau sac comme dans la description

Nike Brasilia-sportstaske (lille, 41 liter)

Nike Brasilia

319,90 kr.

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