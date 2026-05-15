Nike Brasilia-sportstaske (lille, 41 liter)

Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne sportstaske bliver helt sikkert MVP'en på din næste tur til træningscentret. Ikke kun på grund af det ventilerede siderum til sko eller andre ildelugtende ting, men også takket være det rummelige hovedrum og lynlåslommer til organisering indvendigt og udvendigt foran.
Nike Brasilia
Denne sportstaske bliver helt sikkert MVP'en på din næste tur til træningscentret. Ikke kun på grund af det ventilerede siderum til sko eller andre ildelugtende ting, men også takket være det rummelige hovedrum og lynlåslommer til organisering indvendigt og udvendigt foran.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Nike Brasilia