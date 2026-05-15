Nike Brasilia-sportstaske (lille, 41 liter)

Denne sportstaske bliver helt sikkert MVP'en på din næste tur til træningscentret. Ikke kun på grund af det ventilerede siderum til sko eller andre ildelugtende ting, men også takket være det rummelige hovedrum og lynlåslommer til organisering indvendigt og udvendigt foran.

Vist farve: Chalk/sort/hvid

Stylenr.: IH7970-103