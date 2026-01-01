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Nike Brasilia-skotaske - sort/sort/sort

Genanvendte materialer

Nike Brasilia

Skotaske

149,90 kr.
ONESIZE

Klarna tilgængelig ved kassen.

Nike Brasilia-skotasken giver dig mulighed for at opbevare og transportere dit fodtøj adskilt fra dit andet udstyr. Et håndtag for enden gør den nem at tage med på farten, og en lynlåslomme på ydersiden opbevarer småting.


  • Vist farve: sort/sort/sort
  • Stylenr.: IB4410-010

Nike Brasilia

149,90 kr.

Nike Brasilia-skotasken giver dig mulighed for at opbevare og transportere dit fodtøj adskilt fra dit andet udstyr. Et håndtag for enden gør den nem at tage med på farten, og en lynlåslomme på ydersiden opbevarer småting.

Fordele

  • Rum med lynlås foroven sikrer dine sko.
  • Udvendig lomme med lynlås holder styr på dine småting.
  • Håndtag for enden gør det nemt at tage fat i tasken og komme afsted.

Produktoplysninger

  • L 33 cm x B 15 cm x H 18 cm
  • 11 liter
  • 100 % polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/sort
  • Stylenr.: IB4410-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Brasilia-skotaske

    Nike Brasilia

    149,90 kr.

    Fuldend looket

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