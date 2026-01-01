Genanvendte materialer
Nike Brasilia
Skotaske
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Brasilia-skotasken giver dig mulighed for at opbevare og transportere dit fodtøj adskilt fra dit andet udstyr. Et håndtag for enden gør den nem at tage med på farten, og en lynlåslomme på ydersiden opbevarer småting.
- Vist farve: sort/sort/sort
- Stylenr.: IB4410-010
Nike Brasilia
Nike Brasilia-skotasken giver dig mulighed for at opbevare og transportere dit fodtøj adskilt fra dit andet udstyr. Et håndtag for enden gør den nem at tage med på farten, og en lynlåslomme på ydersiden opbevarer småting.
Fordele
- Rum med lynlås foroven sikrer dine sko.
- Udvendig lomme med lynlås holder styr på dine småting.
- Håndtag for enden gør det nemt at tage fat i tasken og komme afsted.
Produktoplysninger
- L 33 cm x B 15 cm x H 18 cm
- 11 liter
- 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/sort
- Stylenr.: IB4410-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Brasilia