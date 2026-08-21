Nike Brasilia-rygsæk til børn (18L)

Tasken har plads til det hele, til træningscentret, skolen eller til at hænge ud med vennerne. Den har et stort rum med lynlås til opbevaring af dine bøger eller træningsudstyr med plads til skoleting, mens en mindre forlomme har plads til ting, du gerne vil have lige ved hånden. Bonus: En klemme på en meshlomme til opbevaring af dine nøgler.

Vist farve: sort/sort/hvid

Stylenr.: DV9436-010