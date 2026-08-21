Genanvendte materialer
Nike Brasilia
Rygsæk til børn (18L)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre.
Tasken har plads til det hele, til træningscentret, skolen eller til at hænge ud med vennerne. Den har et stort rum med lynlås til opbevaring af dine bøger eller træningsudstyr med plads til skoleting, mens en mindre forlomme har plads til ting, du gerne vil have lige ved hånden. Bonus: En klemme på en meshlomme til opbevaring af dine nøgler.
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: DV9436-010
Nike Brasilia
Tasken har plads til det hele, til træningscentret, skolen eller til at hænge ud med vennerne. Den har et stort rum med lynlås til opbevaring af dine bøger eller træningsudstyr med plads til skoleting, mens en mindre forlomme har plads til ting, du gerne vil have lige ved hånden. Bonus: En klemme på en meshlomme til opbevaring af dine nøgler.
Fordele
- Sidelommerne i mesh giver plads til din vandflaske.
- Polstrede skulderstropper er justerbare for en behagelig pasform.
- Bærestroppen gør det nemt at tage den med på farten.
Produktoplysninger
- H 41 cm x B 30 cm x D 15 cm
- 100% polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: DV9436-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike Brasilia