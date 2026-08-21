Nike Brasilia 9.5-træningssportstaske (Medium, 60 L)

Den rummelige og slidstærke Nike Brasilia-sportstaske holder dit træningsudstyr lige ved hånden. Et siderum holder skoene adskilt, mens indvendige og udvendige lommer hjælper med at holde dine ting organiseret. Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre.

Vist farve: sort/sort/hvid

Stylenr.: DH7710-010