Nike Brasilia 9.5-sportstaske (large, 95 L)

Nike Brasilia-træningstasken holder dit udstyr og meget mere lige ved hånden. Et siderum holder skoene adskilt, mens indvendige og udvendige lommer hjælper med at holde dine ting organiseret. Brug den til en tur til træningscentret eller en weekendtur. Vi har dækket dine behov. Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre.

Vist farve: sort/sort/hvid

Stylenr.: DO9193-010