Nike Brasilia 9.5-sportstaske (large, 95 L)

Genanvendte materialer
Nike Brasilia 9.5
Træningssportstaske (large, 95 L)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre
Nike Brasilia-træningstasken holder dit udstyr og meget mere lige ved hånden. Et siderum holder skoene adskilt, mens indvendige og udvendige lommer hjælper med at holde dine ting organiseret. Brug den til en tur til træningscentret eller en weekendtur. Vi har dækket dine behov. Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre.
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: DO9193-010
Nike Brasilia 9.5
SMART, SLIDSTÆRK OPBEVARING.
Nike Brasilia-træningstasken holder dit udstyr og meget mere lige ved hånden. Et siderum holder skoene adskilt, mens indvendige og udvendige lommer hjælper med at holde dine ting organiseret. Brug den til en tur til træningscentret eller en weekendtur. Vi har dækket dine behov. Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre.
Fordele
- Hovedrummet med lynlås holder dit træningsudstyr sikkert på plads.
- Et indvendigt rum med lynlås holder beskidte sko og svedigt tøj adskilt fra dit rene udstyr.
- Bunden med belægning hjælper med at beskytte dine ting mod stød, skrammer og spild.
- Udvendige lommer sørger for, at du hurtigt har adgang til dit udstyr.
Produktoplysninger
- 70 cm L x 35 cm B x 35 cm H
- 95 L
- Aftagelig skulderstrop
- 100% polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: DO9193-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike Brasilia 9.5