Boston Celtics Nike NBA Swingman-shorts til mænd

Boston Celtics Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts.De er lavet af svedtransporterende materiale og har designdetaljer, der matcher dit holds look på banen.Sidelommer til nem opbevaring af dine ting.Dette produkt er fremstillet af 100% genanvendte polyesterfibre.

Vist farve: hvid/Clover/Clover

Stylenr.: AJ5586-100