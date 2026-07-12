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Boston Celtics Nike NBA Swingman-shorts til mænd - hvid/Clover/Clover

Genanvendte materialer

Boston Celtics

Nike NBA Swingman-shorts til mænd

529,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Boston Celtics Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts.De er lavet af svedtransporterende materiale og har designdetaljer, der matcher dit holds look på banen.Sidelommer til nem opbevaring af dine ting.Dette produkt er fremstillet af 100% genanvendte polyesterfibre.


  • Vist farve: hvid/Clover/Clover
  • Stylenr.: AJ5586-100

Boston Celtics

529,90 kr.

NBA-INSPIRATION TIL DIT HOLD.

Boston Celtics Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts.De er lavet af svedtransporterende materiale og har designdetaljer, der matcher dit holds look på banen.Sidelommer til nem opbevaring af dine ting.Dette produkt er fremstillet af 100% genanvendte polyesterfibre.

Fordele

  • Dri-FIT-teknologien holder dig tør og godt tilpas.
  • Det dobbeltstrikkede mesh er let, men slidstærkt.
  • Slidser i kanten giver bevægelsesfrihed.

Produktoplysninger

  • Lommer til hænderne
  • NBA- og holdlogoer
  • 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/Clover/Clover
  • Stylenr.: AJ5586-100

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • Soddisfatto

    SaviF661124375

    Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!

  • Gefällt mir gut.

    F A.

    Gefällt mir gut.

Boston Celtics Nike NBA Swingman-shorts til mænd

Boston Celtics

529,90 kr.

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