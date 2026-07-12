Boston Celtics Nike NBA Swingman-shorts til mænd

Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Boston Celtics Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts.De er lavet af svedtransporterende materiale og har designdetaljer, der matcher dit holds look på banen.Sidelommer til nem opbevaring af dine ting.Dette produkt er fremstillet af 100% genanvendte polyesterfibre.
Boston Celtics
NBA-INSPIRATION TIL DIT HOLD.
Boston Celtics Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts.De er lavet af svedtransporterende materiale og har designdetaljer, der matcher dit holds look på banen.Sidelommer til nem opbevaring af dine ting.Dette produkt er fremstillet af 100% genanvendte polyesterfibre.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Gefällt mir gut.
F A.
Gefällt mir gut.
Boston Celtics