Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd

Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts. De er fremstillet i svedtransporterende materiale og har designdetaljer, der matcher dit holds banelook. Sidelommer til nem opbevaring af dine ting. Dette produkt er fremstillet af 100% genanvendte polyesterfibre.
Boston Celtics Icon Edition
NBA-INSPIRATION TIL DIT HOLD.
Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts. De er fremstillet i svedtransporterende materiale og har designdetaljer, der matcher dit holds banelook. Sidelommer til nem opbevaring af dine ting. Dette produkt er fremstillet af 100% genanvendte polyesterfibre.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.3 stjerner
Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Surprise Pockets
celtics33
THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.
MatteoT429595994
Shorts molto comodi e consegnati in anticipo
Boston Celtics Icon Edition