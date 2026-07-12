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Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd - Clover/hvid/hvid

Genanvendte materialer

Boston Celtics Icon Edition

Nike NBA Swingman-shorts til mænd

529,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts. De er fremstillet i svedtransporterende materiale og har designdetaljer, der matcher dit holds banelook. Sidelommer til nem opbevaring af dine ting. Dette produkt er fremstillet af 100% genanvendte polyesterfibre.


  • Vist farve: Clover/hvid/hvid
  • Stylenr.: AJ5587-312

Boston Celtics Icon Edition

529,90 kr.

NBA-INSPIRATION TIL DIT HOLD.

Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts. De er fremstillet i svedtransporterende materiale og har designdetaljer, der matcher dit holds banelook. Sidelommer til nem opbevaring af dine ting. Dette produkt er fremstillet af 100% genanvendte polyesterfibre.

Fordele

  • Dri-FIT-teknologi holder dig tør og veltilpas.
  • Det dobbeltstrikkede mesh er let, men slidstærkt.
  • Slidser i kanten giver bevægelsesfrihed.

Produktoplysninger

  • Lommer til hænderne
  • NBA- og holdlogoer
  • 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Clover/hvid/hvid
  • Stylenr.: AJ5587-312

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (6)

4.3 stjerner

  • Green Heart

    SaviF661124375

    Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!

  • Surprise Pockets

    celtics33

    THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.

  • MatteoT429595994

    Shorts molto comodi e consegnati in anticipo

Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd

Boston Celtics Icon Edition

529,90 kr.

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