Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd

Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts. De er fremstillet i svedtransporterende materiale og har designdetaljer, der matcher dit holds banelook. Sidelommer til nem opbevaring af dine ting. Dette produkt er fremstillet af 100% genanvendte polyesterfibre.

Vist farve: Clover/hvid/hvid

Stylenr.: AJ5587-312