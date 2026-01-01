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Boston Celtics Courtside
Nike NBA Boxy-T-shirt til mænd
27% rabat
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vis din kærlighed til Celtics gennem alle op- og nedture, gennem de bjerge og dale, der hører med at være fan i denne boxy-T-shirt.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: HV6242-010
Boston Celtics Courtside
27% rabat
Vis din kærlighed til Celtics gennem alle op- og nedture, gennem de bjerge og dale, der hører med at være fan i denne boxy-T-shirt.
Fordele
Et halvkraftigt bomuldsmateriale føles blødt og har en let drapering.
Produktoplysninger
- Løstsiddende pasform
- Rib i halsen
- 100 % bomuld
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: HV6242-010
Størrelse og pasform
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Boston Celtics Courtside
27% rabat