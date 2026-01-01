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Boston Celtics Courtside Nike NBA Boxy-T-shirt til mænd - sort

Boston Celtics Courtside

Nike NBA Boxy-T-shirt til mænd

27% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Vis din kærlighed til Celtics gennem alle op- og nedture, gennem de bjerge og dale, der hører med at være fan i denne boxy-T-shirt.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: HV6242-010

Boston Celtics Courtside

27% rabat

Vis din kærlighed til Celtics gennem alle op- og nedture, gennem de bjerge og dale, der hører med at være fan i denne boxy-T-shirt.

Fordele

Et halvkraftigt bomuldsmateriale føles blødt og har en let drapering.

Produktoplysninger

  • Løstsiddende pasform
  • Rib i halsen
  • 100 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: HV6242-010

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Boston Celtics Courtside Nike NBA Boxy-T-shirt til mænd

    Boston Celtics Courtside

    27% rabat

    Fuldend looket