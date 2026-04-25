Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-trøje til mænd

Boston Celtics Courtside

399,90 kr. 549,90 kr. 27% rabat

Gridiron? Hardwood? Det er faktisk lige meget. Fra sport til sport, Celtics bliver hos dig. Denne særlige Dri-FIT-trøje hjælper dig med at vise din yndlingsfranchise frem.

Fordele Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.