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Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-trøje til mænd - sort/sort/sort

Genanvendte materialer

Boston Celtics Courtside

Nike Dri-FIT NBA-trøje til mænd

27% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Gridiron? Hardwood? Det er faktisk lige meget. Fra sport til sport, Celtics bliver hos dig. Denne særlige Dri-FIT-trøje hjælper dig med at vise din yndlingsfranchise frem.


  • Vist farve: sort/sort/sort
  • Stylenr.: HV9746-010

Boston Celtics Courtside

27% rabat

Gridiron? Hardwood? Det er faktisk lige meget. Fra sport til sport, Celtics bliver hos dig. Denne særlige Dri-FIT-trøje hjælper dig med at vise din yndlingsfranchise frem.

Fordele

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/sort
  • Stylenr.: HV9746-010

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

2 stjerner

  • Far bigger than the size it stated

    James535076029

    It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL

Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-trøje til mænd

Boston Celtics Courtside

27% rabat

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