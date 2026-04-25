Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-trøje til mænd

Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Gridiron? Hardwood? Det er faktisk lige meget. Fra sport til sport, Celtics bliver hos dig. Denne særlige Dri-FIT-trøje hjælper dig med at vise din yndlingsfranchise frem.
Boston Celtics Courtside
Gridiron? Hardwood? Det er faktisk lige meget. Fra sport til sport, Celtics bliver hos dig. Denne særlige Dri-FIT-trøje hjælper dig med at vise din yndlingsfranchise frem.
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
2 stjerner
Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Boston Celtics Courtside