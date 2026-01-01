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Boston Celtics Courtside Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd - sort/Clover

Genanvendte materialer

Boston Celtics Courtside

Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd

549,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Fandom er for evigt. Og din loyalitet til Celtics? Fast, rodfæstet. Disse træningsshorts viser den loyalitet på en ugeneret måde med Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde sved væk.


  • Vist farve: sort/Clover
  • Stylenr.: HV9701-010

Boston Celtics Courtside

549,90 kr.

Fandom er for evigt. Og din loyalitet til Celtics? Fast, rodfæstet. Disse træningsshorts viser den loyalitet på en ugeneret måde med Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde sved væk.

Fordele

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • Elastisk linning med snoretræk
  • Sidelommer
  • Hoveddel/for: 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Clover
  • Stylenr.: HV9701-010

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Boston Celtics Courtside Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd

    Boston Celtics Courtside

    549,90 kr.

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