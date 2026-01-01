 
billede 1 af 3
Boston Celtics Club-T-shirt til mænd - Clover

Boston Celtics Club

T-shirt til mænd

249,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Du er med til det sidste. Her er ingen, der hopper på vognen. Denne T-shirt i blød bomuld er en ægte hyldest til dine yndlings-Celts' sjæl gennem fællesskab, kultur og på banen.


  • Vist farve: Clover
  • Stylenr.: IO6277-312

Boston Celtics Club

249,90 kr.

Du er med til det sidste. Her er ingen, der hopper på vognen. Denne T-shirt i blød bomuld er en ægte hyldest til dine yndlings-Celts' sjæl gennem fællesskab, kultur og på banen.

Fordele

Bomuldsstoffet er blødt og let til hverdagen.

Produktoplysninger

  • 100 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Clover
  • Stylenr.: IO6277-312

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Boston Celtics Club.

    Boston Celtics Club-T-shirt til mænd

    Boston Celtics Club

    249,90 kr.

    Fuldend looket