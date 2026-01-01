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Boston Celtics Club
T-shirt til mænd
249,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Du er med til det sidste. Her er ingen, der hopper på vognen. Denne T-shirt i blød bomuld er en ægte hyldest til dine yndlings-Celts' sjæl gennem fællesskab, kultur og på banen.
- Vist farve: Clover
- Stylenr.: IO6277-312
Boston Celtics Club
249,90 kr.
Du er med til det sidste. Her er ingen, der hopper på vognen. Denne T-shirt i blød bomuld er en ægte hyldest til dine yndlings-Celts' sjæl gennem fællesskab, kultur og på banen.
Fordele
Bomuldsstoffet er blødt og let til hverdagen.
Produktoplysninger
- 100 % bomuld
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Clover
- Stylenr.: IO6277-312
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Boston Celtics Club
249,90 kr.