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Book 2 "WNBA 30th"-basketballsko - hvid/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy

Book 2 "WNBA 30th"

Basketballsko

1.199 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Books stille selvtillid kommer både indefra og fra den indsats, han lægger i det. Han foretrækker at lade sit spil og Book 2 tale for ham. Bevæbnet med teknologi klar til kamp, så er den mere responsiv end Books originale mesterværk. Air Zoom i forfoden giver hans første skridt et turboboost. Spillergodkendt Cushlon giver stødabsorbering fra ende til anden. Og en superladet indersål giver Book blød og responsiv affjedring. Bolden er i spil.


  • Vist farve: hvid/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Stylenr.: IR6333-100

Book 2 "WNBA 30th"

1.199 kr.

Books stille selvtillid kommer både indefra og fra den indsats, han lægger i det. Han foretrækker at lade sit spil og Book 2 tale for ham. Bevæbnet med teknologi klar til kamp, så er den mere responsiv end Books originale mesterværk. Air Zoom i forfoden giver hans første skridt et turboboost. Spillergodkendt Cushlon giver stødabsorbering fra ende til anden. Og en superladet indersål giver Book blød og responsiv affjedring. Bolden er i spil.

From the Vault

Denne Book 2 hylder WNBA's 30-års jubilæum og blander ligaens debutfarver for at hylde dem, der gav håb til unge basketballspillere som Book.

Zoom Zoom

Vi flyttede Air Zoom-enheden fra hælen til forfoden for at give lav profil-respons.

Tætsiddende pasform

Et remsystem i midtfoden giver en tætsiddende, blød sikkerhed til hurtige retningsskift og pludselige Book-lignende stød og drejninger.

Letvægtsoverdel

Overdelen er lavet af et let, holdbart syntetisk materiale, der forsvinder på din fod. Det hjælper med at holde dig og Book friske gennem fjerde quarter og videre.

Blødt skum

Mellemsålen er lavet af vores nyeste Cushlon-skum, som giver dig en blød fornemmelse under foden, så dine fødder føles friske hele vejen igennem fjerde periode.

AF1-inspireret greb

Det moderniserede sildebensmønster er inspireret af Books kærlighed til Air Force 1 og henter inspiration fra de klassiske basketball-rotationspunkter, der giver friktion og slidstyrke.

Flere fordele

  • Books fod er placeret oven på en responsiv indersål, hvilket giver stjernen en hurtig step-in-følelse.
  • Et remsystem i midtfoden giver en tætsiddende, blød sikkerhed til hurtige retningsskift og pludselige Book-lignende stød og drejninger.

Produktoplysninger

  • Vist farve: hvid/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Stylenr.: IR6333-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (3)

4 stjerner

  • lundin677311203

    They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.

  • Best book 2's yet!

    dilman

    [This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

  • Great looking shoes

    JasonM

    [This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

Book 2 "WNBA 30th"-basketballsko

Book 2 "WNBA 30th"

1.199 kr.

Med kontrol på banen og hurtighed i forfoden kan du spille i dit eget Book-lignende tempo.

Fordel

Responsiv hastighed

Føling med banen

Nede på jorden

Designet til

Acceleration og deceleration

Pasform

Tætsiddende

Tekniske oplysninger

Skoens vægt

Ca. 450 g (størrelse 42,5 til mænd)

Hældrop

Ca. 6 mm

Hvad er nyt?

    • Air Zoom-enheden giver hurtigere responsivitet ved at bevæge sig fra hælen til forfoden.
    • Letvægtsoverdelen og designet med lav profil giver en bedre føling med banen.
    • Webbingsystemet i mellemfoden leverer en tætsiddende fastholdelse.
    • Cushlon 3.0-skummet og den bløde indlægssål giver en blød og stabil stødabsorbering.
    • Det solrige, sildebensmønstrede greb hjælper dig med retningsskift og acceleration.

Funktioner til performance

  • Hastighedskontrol

    Vi flyttede Air Zoom-enheden fra hælen til forfoden for at give et ekstra turboboost, så du kan suse forbi din forsvarer.

  • Hurtig på bolden

    Det opdaterede remsystem i midtfoden samspiller med en formstøbt overdel for at give ekstra stabilitet ved stød og drejninger.

  • Spil med tempo

    Den lettere overdel sammenlignet med Book 1 og fornemmelsen af at være tættere på banen hjælper dig med at bevare stabiliteten og balancen ved tøven og stepback jumpers.

Bagom designet

Devin Booker

"Det var vigtigt for mig, at jeg havde føling med banen og var lidt tættere på overfladen."

Devin Booker

Guard, Phoenix Suns

Fuldend looket