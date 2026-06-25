Book 2 "WNBA 30th"-basketballsko

Book 2 "WNBA 30th"

1.199 kr.

Books stille selvtillid kommer både indefra og fra den indsats, han lægger i det. Han foretrækker at lade sit spil og Book 2 tale for ham. Bevæbnet med teknologi klar til kamp, så er den mere responsiv end Books originale mesterværk. Air Zoom i forfoden giver hans første skridt et turboboost. Spillergodkendt Cushlon giver stødabsorbering fra ende til anden. Og en superladet indersål giver Book blød og responsiv affjedring. Bolden er i spil.

From the Vault

Denne Book 2 hylder WNBA's 30-års jubilæum og blander ligaens debutfarver for at hylde dem, der gav håb til unge basketballspillere som Book.

Zoom Zoom

Vi flyttede Air Zoom-enheden fra hælen til forfoden for at give lav profil-respons.

Tætsiddende pasform

Et remsystem i midtfoden giver en tætsiddende, blød sikkerhed til hurtige retningsskift og pludselige Book-lignende stød og drejninger.

Letvægtsoverdel

Overdelen er lavet af et let, holdbart syntetisk materiale, der forsvinder på din fod. Det hjælper med at holde dig og Book friske gennem fjerde quarter og videre.

Blødt skum

Mellemsålen er lavet af vores nyeste Cushlon-skum, som giver dig en blød fornemmelse under foden, så dine fødder føles friske hele vejen igennem fjerde periode.

AF1-inspireret greb

Det moderniserede sildebensmønster er inspireret af Books kærlighed til Air Force 1 og henter inspiration fra de klassiske basketball-rotationspunkter, der giver friktion og slidstyrke.