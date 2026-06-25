Book 2 "WNBA 30th"-basketballsko

lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Books stille selvtillid kommer både indefra og fra den indsats, han lægger i det. Han foretrækker at lade sit spil og Book 2 tale for ham. Bevæbnet med teknologi klar til kamp, så er den mere responsiv end Books originale mesterværk. Air Zoom i forfoden giver hans første skridt et turboboost. Spillergodkendt Cushlon giver stødabsorbering fra ende til anden. Og en superladet indersål giver Book blød og responsiv affjedring. Bolden er i spil.
Book 2 "WNBA 30th"
Books stille selvtillid kommer både indefra og fra den indsats, han lægger i det. Han foretrækker at lade sit spil og Book 2 tale for ham. Bevæbnet med teknologi klar til kamp, så er den mere responsiv end Books originale mesterværk. Air Zoom i forfoden giver hans første skridt et turboboost. Spillergodkendt Cushlon giver stødabsorbering fra ende til anden. Og en superladet indersål giver Book blød og responsiv affjedring. Bolden er i spil.
Denne Book 2 hylder WNBA's 30-års jubilæum og blander ligaens debutfarver for at hylde dem, der gav håb til unge basketballspillere som Book.
Vi flyttede Air Zoom-enheden fra hælen til forfoden for at give lav profil-respons.
Et remsystem i midtfoden giver en tætsiddende, blød sikkerhed til hurtige retningsskift og pludselige Book-lignende stød og drejninger.
Overdelen er lavet af et let, holdbart syntetisk materiale, der forsvinder på din fod. Det hjælper med at holde dig og Book friske gennem fjerde quarter og videre.
Mellemsålen er lavet af vores nyeste Cushlon-skum, som giver dig en blød fornemmelse under foden, så dine fødder føles friske hele vejen igennem fjerde periode.
Det moderniserede sildebensmønster er inspireret af Books kærlighed til Air Force 1 og henter inspiration fra de klassiske basketball-rotationspunkter, der giver friktion og slidstyrke.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4 stjerner
lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Best book 2's yet!
dilman
[This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Great looking shoes
JasonM
[This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Book 2 "WNBA 30th"
Fordel
Føling med banen
Designet til
Pasform
Skoens vægt
Ca. 450 g (størrelse 42,5 til mænd)
Hældrop
Ca. 6 mm
Devin Booker
Guard, Phoenix Suns