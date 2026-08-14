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Blomstret Nike Aura-rygsæk (24 L) - sort/sort/Gunmetal

Genanvendte materialer

Nike Aura

Blomstret rygsæk (24 L)

479,90 kr.
sort/sort/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Ja, du har brug for endnu en rygsæk. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Hovedrummet er ideelt til at opbevare alt det, som du ikke kan undvære i hverdagen, og er udstyret med en indvendig sleeve, der passer til de fleste laptops. Forlommen med lynlås og sidelommen er perfekte til at gemme dine småting væk.


  • Vist farve: sort/sort/Gunmetal
  • Stylenr.: IQ1267-010

Nike Aura

479,90 kr.

Ja, du har brug for endnu en rygsæk. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Hovedrummet er ideelt til at opbevare alt det, som du ikke kan undvære i hverdagen, og er udstyret med en indvendig sleeve, der passer til de fleste laptops. Forlommen med lynlås og sidelommen er perfekte til at gemme dine småting væk.

Fordele

  • Bærestroppen giver dig en alternativ bæremulighed.
  • De polstrede skulderstropper er justerbare for at give en behagelig pasform.

Produktoplysninger

  • 12"B x 17"H x 6'D
  • Hoveddel: 100 % nylon. For: 100 % polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/Gunmetal
  • Stylenr.: IQ1267-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

1 stjerne

  • Way too small

    cassiec865549918

    Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.

Blomstret Nike Aura-rygsæk (24 L)

Nike Aura

479,90 kr.

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