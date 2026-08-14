Blomstret Nike Aura-rygsæk (24 L)

Ja, du har brug for endnu en rygsæk. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Hovedrummet er ideelt til at opbevare alt det, som du ikke kan undvære i hverdagen, og er udstyret med en indvendig sleeve, der passer til de fleste laptops. Forlommen med lynlås og sidelommen er perfekte til at gemme dine småting væk.

Vist farve: sort/sort/Gunmetal

Stylenr.: IQ1267-010