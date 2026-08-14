Blomstret Nike Aura-rygsæk (24 L)

Way too small
cassiec865549918
Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Ja, du har brug for endnu en rygsæk. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Hovedrummet er ideelt til at opbevare alt det, som du ikke kan undvære i hverdagen, og er udstyret med en indvendig sleeve, der passer til de fleste laptops. Forlommen med lynlås og sidelommen er perfekte til at gemme dine småting væk.
Nike Aura
Ja, du har brug for endnu en rygsæk. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Hovedrummet er ideelt til at opbevare alt det, som du ikke kan undvære i hverdagen, og er udstyret med en indvendig sleeve, der passer til de fleste laptops. Forlommen med lynlås og sidelommen er perfekte til at gemme dine småting væk.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
1 stjerne
Way too small
cassiec865549918
Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.
Nike Aura