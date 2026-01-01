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Beşiktaş J.K. Maskinstrikkede Nike-fodboldshorts til mænd - sort/Bright Crimson/Bright Crimson

Genanvendte materialer

Beşiktaş J.K.

Maskinstrikkede Nike-fodboldshorts til mænd

399,90 kr.
sort/Bright Crimson/Bright Crimson
hvid/sort/sort
sort/hvid/hvid
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Disse shorts er inspireret af det, dit hold har på, når de er på banen, og shortsene har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og komfortabel, mens du hylder Beşiktaş.


  • Vist farve: sort/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Stylenr.: IZ6031-011

Beşiktaş J.K.

399,90 kr.

Disse shorts er inspireret af det, dit hold har på, når de er på banen, og shortsene har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og komfortabel, mens du hylder Beşiktaş.

Produktoplysninger

  • 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Stylenr.: IZ6031-011

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Beşiktaş J.K. Maskinstrikkede Nike-fodboldshorts til mænd

    Beşiktaş J.K.

    399,90 kr.

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