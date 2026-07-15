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Nike Basics-ankelstrømper til børn (3 par) - hvid

Nike Basics

Ankelstrømper til børn (3 par)

69,90 kr.
hvid
hvid/Dark Grey Heather
sort
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Supplér dine sneaks med disse strømper, som er fremstillet i et strækbart polyestermateriale og har en flad, maskinstrikket konstruktion. Yderligere støtte fås i form af behagelig stødabsorbering i bunden, hælen og tåen, der hjælper med at absorbere stød under løb, spring og skridt.


  • Vist farve: hvid
  • Stylenr.: CQ8848-100

Nike Basics

69,90 kr.

Supplér dine sneaks med disse strømper, som er fremstillet i et strækbart polyestermateriale og har en flad, maskinstrikket konstruktion. Yderligere støtte fås i form af behagelig stødabsorbering i bunden, hælen og tåen, der hjælper med at absorbere stød under løb, spring og skridt.

Produktoplysninger

  • Indeholder 3 par strømper
  • 97 % polyester/3 % elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: hvid
  • Stylenr.: CQ8848-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (4)

3.3 stjerner

  • AlainH962935206

    Great quality/price socks for kids

  • IbrahimC195628783

    Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.

  • Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes

    StephaneN821772776

    Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere

Nike Basics-ankelstrømper til børn (3 par)

Nike Basics

69,90 kr.

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