Nike Basics-ankelstrømper til børn (3 par)

Supplér dine sneaks med disse strømper, som er fremstillet i et strækbart polyestermateriale og har en flad, maskinstrikket konstruktion. Yderligere støtte fås i form af behagelig stødabsorbering i bunden, hælen og tåen, der hjælper med at absorbere stød under løb, spring og skridt.

Vist farve: hvid

Stylenr.: CQ8848-100