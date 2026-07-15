Nike Basics-ankelstrømper til børn (3 par)

AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
Klarna tilgængelig ved kassen.
Supplér dine sneaks med disse strømper, som er fremstillet i et strækbart polyestermateriale og har en flad, maskinstrikket konstruktion. Yderligere støtte fås i form af behagelig stødabsorbering i bunden, hælen og tåen, der hjælper med at absorbere stød under løb, spring og skridt.
Nike Basics
Supplér dine sneaks med disse strømper, som er fremstillet i et strækbart polyestermateriale og har en flad, maskinstrikket konstruktion. Yderligere støtte fås i form af behagelig stødabsorbering i bunden, hælen og tåen, der hjælper med at absorbere stød under løb, spring og skridt.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
3.3 stjerner
AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
IbrahimC195628783
Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.
Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes
StephaneN821772776
Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere
Nike Basics