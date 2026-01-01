Nike Baby Essentials-heldragt med hætte til babyer

Pak de mindste atleter ind i lun komfort med denne heldragt, der er fremstillet i blødt french terry til babyer, som føles behageligt mod babyens følsomme hud. Hætten giver mulighed for ekstra varme, og lynlåslukningen i fuld længde gør det nemt at skifte, klæde din baby på eller at få plads til flere lag på over en bodysuit.

Vist farve: Pink Foam

Stylenr.: FQ1520-663