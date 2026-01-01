Nike Baby Essentials
Heldragt med hætte til babyer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Pak de mindste atleter ind i lun komfort med denne heldragt, der er fremstillet i blødt french terry til babyer, som føles behageligt mod babyens følsomme hud. Hætten giver mulighed for ekstra varme, og lynlåslukningen i fuld længde gør det nemt at skifte, klæde din baby på eller at få plads til flere lag på over en bodysuit.
- Vist farve: Pink Foam
- Stylenr.: FQ1520-663
Nike Baby Essentials
Pak de mindste atleter ind i lun komfort med denne heldragt, der er fremstillet i blødt french terry til babyer, som føles behageligt mod babyens følsomme hud. Hætten giver mulighed for ekstra varme, og lynlåslukningen i fuld længde gør det nemt at skifte, klæde din baby på eller at få plads til flere lag på over en bodysuit.
Produktoplysninger
- 60 % bomuld/40 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Pink Foam
- Stylenr.: FQ1520-663
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Baby Essentials