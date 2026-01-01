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Nike Baby Essentials-heldragt med hætte til babyer - Pink Foam

Nike Baby Essentials

Heldragt med hætte til babyer

199,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Pak de mindste atleter ind i lun komfort med denne heldragt, der er fremstillet i blødt french terry til babyer, som føles behageligt mod babyens følsomme hud. Hætten giver mulighed for ekstra varme, og lynlåslukningen i fuld længde gør det nemt at skifte, klæde din baby på eller at få plads til flere lag på over en tanktoppen.


  • Vist farve: Pink Foam
  • Stylenr.: FQ1522-663

Nike Baby Essentials

199,90 kr.

Pak de mindste atleter ind i lun komfort med denne heldragt, der er fremstillet i blødt french terry til babyer, som føles behageligt mod babyens følsomme hud. Hætten giver mulighed for ekstra varme, og lynlåslukningen i fuld længde gør det nemt at skifte, klæde din baby på eller at få plads til flere lag på over en tanktoppen.

Produktoplysninger

  • 60 % bomuld/40 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Pink Foam
  • Stylenr.: FQ1522-663

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Baby Essentials-heldragt med hætte til babyer

    Nike Baby Essentials

    199,90 kr.

    Fuldend looket