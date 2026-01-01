Nike Ava X
Sko til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Det moderne look, du ønsker, med den komfort, du har brug for, så du kan føle dig tryg ved hvert skridt. Den ultralette Ava X har et strømlinet, elegant look, hvilket gør den praktisk og nem at pakke sammen. Blød stødabsorbering og all-over støtte giver komfort og stabilitet, uanset hvor du skal hen.
- Vist farve: Photon Dust/sort/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Stylenr.: IX0352-025
Nike Ava X
Det moderne look, du ønsker, med den komfort, du har brug for, så du kan føle dig tryg ved hvert skridt. Den ultralette Ava X har et strømlinet, elegant look, hvilket gør den praktisk og nem at pakke sammen. Blød stødabsorbering og all-over støtte giver komfort og stabilitet, uanset hvor du skal hen.
Fordele
- Tekstiloverdelen med detaljer i kunstlæder er slidstærk, åndbar og komfortabel.
- Den støttende pasform giver stabilitet, når du bevæger dig gennem dagen.
- Ydersålen med teksturerede udskæringer i områder med høj slitage giver ekstra greb og slidstyrke, så den kan modstå slitage.
Produktoplysninger
- Mellemsål i skum
- Ydersål i gummi
- Detaljer i reflekterende design
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Vist farve: Photon Dust/sort/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Stylenr.: IX0352-025
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike Ava X.
Nike Ava X