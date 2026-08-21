Nike Ava Edge-sko til mænd

Nike Ava Edge

1.149 kr.

Nike Ava Edge er inspireret af de moderne byers geometri og er skabt til at krydse betonjunglen. Den kombinerer en fleksibel, men beskyttende overdel med stødabsorbering på performance-niveau og en ydersål, der efterlader et mindeværdigt aftryk. At bevæge sig rundt i byen er en sport i sig selv, så vær forberedt i en sko, der er stilistisk avanceret og udviklet til komfort.

Beskyttende netværk

Blandingen af vævede tekstiler og mesh-nettet skaber en beskyttende, men fleksibel overdel. Det dynamiske gitterdesign efterligner det urbane designs netværk.

Efterlad dit mærke

Den fleksible og perforerede gummiydersål omslutter mellemsålen og giver ekstra slidstyrke. Og dens prægning efterlader et markant look.

Ultrakomfort under foden

Den oversized mellemsål med SCF-skum på performanceniveau giver ekstremt behagelig stødabsorbering.