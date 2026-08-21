Nike Ava Edge
Sko til mænd
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Nike Ava Edge er inspireret af de moderne byers geometri og er skabt til at krydse betonjunglen. Den kombinerer en fleksibel, men beskyttende overdel med stødabsorbering på performance-niveau og en ydersål, der efterlader et mindeværdigt aftryk. At bevæge sig rundt i byen er en sport i sig selv, så vær forberedt i en sko, der er stilistisk avanceret og udviklet til komfort.
- Vist farve: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/sort
- Stylenr.: IM1973-003
Nike Ava Edge
Nike Ava Edge er inspireret af de moderne byers geometri og er skabt til at krydse betonjunglen. Den kombinerer en fleksibel, men beskyttende overdel med stødabsorbering på performance-niveau og en ydersål, der efterlader et mindeværdigt aftryk. At bevæge sig rundt i byen er en sport i sig selv, så vær forberedt i en sko, der er stilistisk avanceret og udviklet til komfort.
Beskyttende netværk
Blandingen af vævede tekstiler og mesh-nettet skaber en beskyttende, men fleksibel overdel. Det dynamiske gitterdesign efterligner det urbane designs netværk.
Efterlad dit mærke
Den fleksible og perforerede gummiydersål omslutter mellemsålen og giver ekstra slidstyrke. Og dens prægning efterlader et markant look.
Ultrakomfort under foden
Den oversized mellemsål med SCF-skum på performanceniveau giver ekstremt behagelig stødabsorbering.
Produktoplysninger
- Ydersål i gummi
- Lav krave
- Klassiske snørebånd
- Detaljer i reflekterende design
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Vist farve: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/sort
- Stylenr.: IM1973-003
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Ava Edge