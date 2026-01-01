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Nike Aura Floral Crescent-crossbody-taske (4 liter) - sort/sort/Gunmetal

Genanvendte materialer

Nike Aura

Floral Crescent-crossbody-taske (4 liter)

299,90 kr.
sort/sort/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Ja, du har brug for endnu en Aura-crossbody-taske. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Hovedlommen giver hurtig adgang til småting, mens en indvendig åben lomme med lynlås gør det supernemt at organisere dine værdigenstande.


  • Vist farve: sort/sort/Gunmetal
  • Stylenr.: IQ1268-010

Nike Aura

299,90 kr.

Ja, du har brug for endnu en Aura-crossbody-taske. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Hovedlommen giver hurtig adgang til småting, mens en indvendig åben lomme med lynlås gør det supernemt at organisere dine værdigenstande.

Produktoplysninger

  • B 30,5 cm x H 18 cm x D 10 cm
  • Justerbar rem
  • Hoveddel: 100 % nylon. For: 100 % polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/Gunmetal
  • Stylenr.: IQ1268-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Aura Floral Crescent-crossbody-taske (4 liter)

    Nike Aura

    299,90 kr.

    Fuldend looket

    Item 3 of 7