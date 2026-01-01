Nike Aura Floral Crescent-crossbody-taske (4 liter)

Ja, du har brug for endnu en Aura-crossbody-taske. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Hovedlommen giver hurtig adgang til småting, mens en indvendig åben lomme med lynlås gør det supernemt at organisere dine værdigenstande.

Vist farve: sort/sort/Gunmetal

Stylenr.: IQ1268-010