Genanvendte materialer
Nike Aura
Floral Crescent-crossbody-taske (4 liter)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Ja, du har brug for endnu en Aura-crossbody-taske. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Hovedlommen giver hurtig adgang til småting, mens en indvendig åben lomme med lynlås gør det supernemt at organisere dine værdigenstande.
- Vist farve: sort/sort/Gunmetal
- Stylenr.: IQ1268-010
Nike Aura
Ja, du har brug for endnu en Aura-crossbody-taske. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Hovedlommen giver hurtig adgang til småting, mens en indvendig åben lomme med lynlås gør det supernemt at organisere dine værdigenstande.
Produktoplysninger
- B 30,5 cm x H 18 cm x D 10 cm
- Justerbar rem
- Hoveddel: 100 % nylon. For: 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/Gunmetal
- Stylenr.: IQ1268-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Aura