Nike Aura-crossbody-taske med blomstermotiv (5 L)

Ja, du har brug for endnu en Aura-crossbody-taske. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Hovedlommen har en indvendig åben lomme i mesh og en åben lomme med lynlås, der gør det supernemt at organisere dine værdigenstande.

Vist farve: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel

Stylenr.: IV5665-654