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Nike Aura-crossbody-taske med blomstermotiv (5 L) - Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel

Nike Aura

Crossbody-taske med blomstermotiv (5 L)

299,90 kr.
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
sort/sort/Gunmetal

Klarna tilgængelig ved kassen.

Ja, du har brug for endnu en Aura-crossbody-taske. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Hovedlommen har en indvendig åben lomme i mesh og en åben lomme med lynlås, der gør det supernemt at organisere dine værdigenstande.


  • Vist farve: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Stylenr.: IV5665-654

Nike Aura

299,90 kr.

Ja, du har brug for endnu en Aura-crossbody-taske. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Hovedlommen har en indvendig åben lomme i mesh og en åben lomme med lynlås, der gør det supernemt at organisere dine værdigenstande.

Produktoplysninger

  • B 18 cm x H 28 cm x D 5 cm
  • Justerbar rem
  • Hoveddel: 100 % nylon. For: 100 % polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Stylenr.: IV5665-654

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Aura-crossbody-taske med blomstermotiv (5 L)

    Nike Aura

    299,90 kr.