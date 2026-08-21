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Nike Aura
Crossbody-taske med blomstermotiv (5 L)
299,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Ja, du har brug for endnu en Aura-crossbody-taske. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Hovedlommen har en indvendig åben lomme i mesh og en åben lomme med lynlås, der gør det supernemt at organisere dine værdigenstande.
- Vist farve: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
- Stylenr.: IV5665-654
Nike Aura
299,90 kr.
Ja, du har brug for endnu en Aura-crossbody-taske. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Hovedlommen har en indvendig åben lomme i mesh og en åben lomme med lynlås, der gør det supernemt at organisere dine værdigenstande.
Produktoplysninger
- B 18 cm x H 28 cm x D 5 cm
- Justerbar rem
- Hoveddel: 100 % nylon. For: 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
- Stylenr.: IV5665-654
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Aura
299,90 kr.