Nike Aura Crescent-crossbody-taske (4 liter)

Hold dine vigtigste ting lige ved hånden med Nike Aura-crossbody-tasken. Hovedlommen giver hurtig adgang til småting, mens de indvendige åbne lommer gør det nemt at organisere dine ting. Denne udgave kombinerer fløjlsstof med metalliske detaljer.

Vist farve: sort/sort/Metallic Silver Barrel

Stylenr.: IH2122-010