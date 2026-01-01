Nike Aura
Crescent-crossbody-taske (4 liter)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hold dine vigtigste ting lige ved hånden med Nike Aura-crossbody-tasken. Hovedlommen giver hurtig adgang til småting, mens de indvendige åbne lommer gør det nemt at organisere dine ting. Denne udgave kombinerer fløjlsstof med metalliske detaljer.
- Vist farve: sort/sort/Metallic Silver Barrel
- Stylenr.: IH2122-010
Nike Aura
Hold dine vigtigste ting lige ved hånden med Nike Aura-crossbody-tasken. Hovedlommen giver hurtig adgang til småting, mens de indvendige åbne lommer gør det nemt at organisere dine ting. Denne udgave kombinerer fløjlsstof med metalliske detaljer.
Produktoplysninger
- Justerbar rem
- B 30,5 cm x H 18 cm x D 10 cm
- Hoveddel: 100 % polyester. For: 100 % polyester.
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/Metallic Silver Barrel
- Stylenr.: IH2122-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike Aura.
Nike Aura