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Nike Aura Crescent-crossbody-taske (4 liter) - sort/sort/Metallic Silver Barrel

Nike Aura

Crescent-crossbody-taske (4 liter)

25% rabat
sort/sort/Metallic Silver Barrel
Light Violet Ore/Light Violet Ore/LT TRNSPRNT GLD
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Hold dine vigtigste ting lige ved hånden med Nike Aura-crossbody-tasken. Hovedlommen giver hurtig adgang til småting, mens de indvendige åbne lommer gør det nemt at organisere dine ting. Denne udgave kombinerer fløjlsstof med metalliske detaljer.


  • Vist farve: sort/sort/Metallic Silver Barrel
  • Stylenr.: IH2122-010

Nike Aura

25% rabat

Hold dine vigtigste ting lige ved hånden med Nike Aura-crossbody-tasken. Hovedlommen giver hurtig adgang til småting, mens de indvendige åbne lommer gør det nemt at organisere dine ting. Denne udgave kombinerer fløjlsstof med metalliske detaljer.

Produktoplysninger

  • Justerbar rem
  • B 30,5 cm x H 18 cm x D 10 cm
  • Hoveddel: 100 % polyester. For: 100 % polyester.
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/Metallic Silver Barrel
  • Stylenr.: IH2122-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Aura Crescent-crossbody-taske (4 liter)

    Nike Aura

    25% rabat

    Fuldend looket