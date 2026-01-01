Nike Aura-bæltetaske med blomster (2L)

Ja, du har brug for endnu en Aura-bæltetaske. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Nøgler, kort, telefon? Jep. De passer alle i hovedrummet. Baglommen med lynlås og indvendige åbne lommer gør det nemt at organisere dine ting.

Vist farve: sort/sort/Gunmetal

Stylenr.: IQ1270-010