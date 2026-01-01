Genanvendte materialer
Nike Aura
Bæltetaske med blomster (2L)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Ja, du har brug for endnu en Aura-bæltetaske. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Nøgler, kort, telefon? Jep. De passer alle i hovedrummet. Baglommen med lynlås og indvendige åbne lommer gør det nemt at organisere dine ting.
- Vist farve: sort/sort/Gunmetal
- Stylenr.: IQ1270-010
Nike Aura
Ja, du har brug for endnu en Aura-bæltetaske. Denne kombinerer et fint blomsterprint med elegante metalliske detaljer. Nøgler, kort, telefon? Jep. De passer alle i hovedrummet. Baglommen med lynlås og indvendige åbne lommer gør det nemt at organisere dine ting.
Produktoplysninger
- L 18 cm x B 8 cm x H 13 cm
- Justerbar rem
- Hoveddel: 100 % nylon. For: 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/Gunmetal
- Stylenr.: IQ1270-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Aura