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A'Two "WNBA 30th" A'ja Wilson-basketballsko - sort/multifarvet/Metallic Silver

A'Two "WNBA 30th"

A'ja Wilson-basketballsko

1.149 kr.
A'Two "WNBA 30th" A'ja Wilson-basketballsko - sort/multifarvet/Metallic Silver
Design dit eget Nike By You-produkt
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Klarna tilgængelig ved kassen.

A'ja løber rundt på banen i fuld fart hele kampen. Derfor har vi gjort A'Two mere responsiv end hendes originale. Hvis du er klar til at holde trit med M'VP, så giv den gas med blød stødabsorbering, der kombineres med kraftfuld Air Zoom i en genoptagelse med ekstra energi.


  • Vist farve: sort/multifarvet/Metallic Silver
  • Stylenr.: IH1137-001

A'Two "WNBA 30th"

1.149 kr.

A'ja løber rundt på banen i fuld fart hele kampen. Derfor har vi gjort A'Two mere responsiv end hendes originale. Hvis du er klar til at holde trit med M'VP, så giv den gas med blød stødabsorbering, der kombineres med kraftfuld Air Zoom i en genoptagelse med ekstra energi.

Stående bifald

Dette særlige design hylder WNBA's 30-års jubilæum og blander ligaens debutlogo og klassiske kromfarver for at hylde dem, der gav håb til unge basketballspillere som A'ja. Det er en hyldest til alle de spillere, der har spillet i fortiden, nutidens stjerner og fremtidens basketballspillere.

Bliv ved med at løbe

Cushlon 3.0-skum giver optimal stødabsorbering og responsivitet, så du kan løbe fra kant til kant. Et blødt lag ekstra skum på toppen giver komfort og støtte.

Få den, og kom afsted

En hurtig Air Zoom-enhed i forfoden giver dit første skridt endnu mere energi, når du angriber ringen. En sålplade i mellemfoden giver rigelig stabilitet til dynamiske bevægelser.

Stop på et øjeblik

Vores sildebensmønstrede greb hjælper dig med at stoppe brat op og skifte gear på kommando. En indsprøjtet formet hælkappe stabiliserer og fastholder din fod.

Fastholdelse

Den slidstærke overdel former sig efter din fod, så du kan holde dig i skoen, når du tjekker modstandere defensivt eller blæser forbi dem med bolden.

Lad den ånde

Som en hilsen til A'jas signatur-asymmetri har vi tilføjet ventilation med paneler på den ene side af skoen til når kampen bliver intens.

Produktoplysninger

  • Vist farve: sort/multifarvet/Metallic Silver
  • Stylenr.: IH1137-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu

    PiotrB91561237

    Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.

A'Two "WNBA 30th" A'ja Wilson-basketballsko

A'Two "WNBA 30th"

1.149 kr.

Mærk A’jas dominans med vores responsive Air Zoom, der giver kraftfuldt og utrætteligt spil.

Fordel

Kraftfuld energi

Føling med banen

Responsiv

Designet til

Alsidighed og effektivitet

Pasform

Standard

Tekniske oplysninger

Skoens vægt

Ca. 346 g (str. 42,5 til mænd)

Hældrop

Ca. 6 mm

Hvad er nyt?

    • Air Zoom-enheden under forfoden tilføjer ekstra responsivitet, når du dribler aggressivt.
    • Den stabiliserende mellemfodsplade hjælper med at holde dig stabil, uanset hvor hurtigt du drejer.
    • Den formstøbte overdel fastholder din fod og giver ekstra støtte.
    • De åndbare paneler afkøler foden, uanset hvor længe kampen varer.

Funktioner til performance

  • Med power fra Air

    Den fjedrende Air Zoom-enhed giver dit første skridt ekstra energi, når du angriber tresekundersfeltet.

  • Støttende stødabsorbering

    Cushlon 3.0-skummet føles blødt, men stabilt, så du bevarer kontrollen under dine kraftfulde bevægelser.

  • Tætsiddende stabilitet

    Sålpladen i mellemfoden og det slidstærke, formstøbte overmateriale giver den støtte, du har brug for til at spille med fuld kraft.

Bagom designet

A'ja Wilson

"Når jeg snører A'Two-skoen, har jeg stabilt fodfæste, er let i hvert et hop og ser samtidig godt ud i pink. Den giver mig selvtilliden til at spille præcis, som jeg vil."

A'ja Wilson

Angriber, Las Vegas Aces

Fuldend looket