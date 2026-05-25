A'Two "WNBA 30th" A'ja Wilson-basketballsko

Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu
PiotrB91561237
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.
Klarna tilgængelig ved kassen.
A'ja løber rundt på banen i fuld fart hele kampen. Derfor har vi gjort A'Two mere responsiv end hendes originale. Hvis du er klar til at holde trit med M'VP, så giv den gas med blød stødabsorbering, der kombineres med kraftfuld Air Zoom i en genoptagelse med ekstra energi.
A'Two "WNBA 30th"
A'ja løber rundt på banen i fuld fart hele kampen. Derfor har vi gjort A'Two mere responsiv end hendes originale. Hvis du er klar til at holde trit med M'VP, så giv den gas med blød stødabsorbering, der kombineres med kraftfuld Air Zoom i en genoptagelse med ekstra energi.
Dette særlige design hylder WNBA's 30-års jubilæum og blander ligaens debutlogo og klassiske kromfarver for at hylde dem, der gav håb til unge basketballspillere som A'ja. Det er en hyldest til alle de spillere, der har spillet i fortiden, nutidens stjerner og fremtidens basketballspillere.
Cushlon 3.0-skum giver optimal stødabsorbering og responsivitet, så du kan løbe fra kant til kant. Et blødt lag ekstra skum på toppen giver komfort og støtte.
En hurtig Air Zoom-enhed i forfoden giver dit første skridt endnu mere energi, når du angriber ringen. En sålplade i mellemfoden giver rigelig stabilitet til dynamiske bevægelser.
Vores sildebensmønstrede greb hjælper dig med at stoppe brat op og skifte gear på kommando. En indsprøjtet formet hælkappe stabiliserer og fastholder din fod.
Den slidstærke overdel former sig efter din fod, så du kan holde dig i skoen, når du tjekker modstandere defensivt eller blæser forbi dem med bolden.
Som en hilsen til A'jas signatur-asymmetri har vi tilføjet ventilation med paneler på den ene side af skoen til når kampen bliver intens.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu
PiotrB91561237
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.
A'Two "WNBA 30th"
Fordel
Føling med banen
Designet til
Pasform
Skoens vægt
Ca. 346 g (str. 42,5 til mænd)
Hældrop
Ca. 6 mm
A'ja Wilson
Angriber, Las Vegas Aces