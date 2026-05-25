A'Two "WNBA 30th" A'ja Wilson-basketballsko

A'Two "WNBA 30th"

1.149 kr.

A'ja løber rundt på banen i fuld fart hele kampen. Derfor har vi gjort A'Two mere responsiv end hendes originale. Hvis du er klar til at holde trit med M'VP, så giv den gas med blød stødabsorbering, der kombineres med kraftfuld Air Zoom i en genoptagelse med ekstra energi.

Stående bifald

Dette særlige design hylder WNBA's 30-års jubilæum og blander ligaens debutlogo og klassiske kromfarver for at hylde dem, der gav håb til unge basketballspillere som A'ja. Det er en hyldest til alle de spillere, der har spillet i fortiden, nutidens stjerner og fremtidens basketballspillere.

Bliv ved med at løbe

Cushlon 3.0-skum giver optimal stødabsorbering og responsivitet, så du kan løbe fra kant til kant. Et blødt lag ekstra skum på toppen giver komfort og støtte.

Få den, og kom afsted

En hurtig Air Zoom-enhed i forfoden giver dit første skridt endnu mere energi, når du angriber ringen. En sålplade i mellemfoden giver rigelig stabilitet til dynamiske bevægelser.

Stop på et øjeblik

Vores sildebensmønstrede greb hjælper dig med at stoppe brat op og skifte gear på kommando. En indsprøjtet formet hælkappe stabiliserer og fastholder din fod.

Fastholdelse

Den slidstærke overdel former sig efter din fod, så du kan holde dig i skoen, når du tjekker modstandere defensivt eller blæser forbi dem med bolden.

Lad den ånde

Som en hilsen til A'jas signatur-asymmetri har vi tilføjet ventilation med paneler på den ene side af skoen til når kampen bliver intens.