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Atlético Madrid Club
Nike Football-polotrøje til mænd
329,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vis din tilhørsforhold med denne Atlético Madrid-polotrøje. De broderede detaljer og det bløde stof er ideelle til kampdagen og videre.
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: IO4188-010
Atlético Madrid Club
329,90 kr.
Vis din tilhørsforhold med denne Atlético Madrid-polotrøje. De broderede detaljer og det bløde stof er ideelle til kampdagen og videre.
Oplysninger
- Længere kant bagpå
- 100% bomuld
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: IO4188-010
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Atlético Madrid Club
329,90 kr.