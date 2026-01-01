Atlético Madrid Club Nike Football-hættetrøje i french terry med lynlås til større børn (drenge)

Denne Atlético-hættetrøje er blød, varm og komfortabel og giver dig tildækning i køligt vejr. French terry-materialet i en klassisk pasform er nemt at have på over dit andet tøj, mens detaljerne på brystet viser din støtte til dit yndlingshold.

Vist farve: Deep Royal Blue/hvid

Stylenr.: IO3549-455