Atlético Madrid Club Nike Football-hættetrøje i french terry med lynlås til større børn (drenge)

Atlético Madrid Club
Nike Football-hættetrøje i french terry med lynlås i fuld længde til større børn (drenge)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne Atlético-hættetrøje er blød, varm og komfortabel og giver dig tildækning i køligt vejr. French terry-materialet i en klassisk pasform er nemt at have på over dit andet tøj, mens detaljerne på brystet viser din støtte til dit yndlingshold.
- Vist farve: Deep Royal Blue/hvid
- Stylenr.: IO3549-455
Atlético Madrid Club
Denne Atlético-hættetrøje er blød, varm og komfortabel og giver dig tildækning i køligt vejr. French terry-materialet i en klassisk pasform er nemt at have på over dit andet tøj, mens detaljerne på brystet viser din støtte til dit yndlingshold.
Fordele
- French terry-materialet føles blødt og giver letvægtskomfort – ligesom en klassisk sweatshirt.
- Manchetterne og kanten i rib holder hættetrøjen på plads, når du bevæger dig.
Produktoplysninger
- Forlommer
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Deep Royal Blue/hvid
- Stylenr.: IO3549-455
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 157 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Atlético Madrid Club