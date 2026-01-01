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Atlético Madrid Club Nike Football-hættetrøje i french terry med lynlås til større børn (drenge) - Deep Royal Blue/hvid

Atlético Madrid Club

Nike Football-hættetrøje i french terry med lynlås i fuld længde til større børn (drenge)

399,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Denne Atlético-hættetrøje er blød, varm og komfortabel og giver dig tildækning i køligt vejr. French terry-materialet i en klassisk pasform er nemt at have på over dit andet tøj, mens detaljerne på brystet viser din støtte til dit yndlingshold.


  • Vist farve: Deep Royal Blue/hvid
  • Stylenr.: IO3549-455

Atlético Madrid Club

399,90 kr.

Denne Atlético-hættetrøje er blød, varm og komfortabel og giver dig tildækning i køligt vejr. French terry-materialet i en klassisk pasform er nemt at have på over dit andet tøj, mens detaljerne på brystet viser din støtte til dit yndlingshold.

Fordele

  • French terry-materialet føles blødt og giver letvægtskomfort – ligesom en klassisk sweatshirt.
  • Manchetterne og kanten i rib holder hættetrøjen på plads, når du bevæger dig.

Produktoplysninger

  • Forlommer
  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Deep Royal Blue/hvid
  • Stylenr.: IO3549-455

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 157 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Atlético Madrid Club Nike Football-hættetrøje i french terry med lynlås til større børn (drenge)

    Atlético Madrid Club

    399,90 kr.

    Fuldend looket