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Atlético Madrid Club Nike Football-hættetrøje i fleece til mænd - sort/Sport Red

Atlético Madrid Club

Nike Football-hættetrøje i fleece til mænd

28% rabat

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

En diskret måde at repræsentere Atlético Madrid på. Denne hættetrøje har et minimalistisk, nedtonet design og er fremstillet i mellemvægtigt, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden.


  • Vist farve: sort/Sport Red
  • Stylenr.: HM2854-010

Atlético Madrid Club

28% rabat

En diskret måde at repræsentere Atlético Madrid på. Denne hættetrøje har et minimalistisk, nedtonet design og er fremstillet i mellemvægtigt, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden.

Fordele

  • Et snoretræk lader dig bære hætten løst eller snøret til som værn mod kulden.
  • Manchetterne og kanten i rib holder hættetrøjen på plads, når du bevæger dig.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Hættefor: 100% bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Sport Red
  • Stylenr.: HM2854-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • stefano170216636a714f8fa84c9b08317f5d90

    Felpa comoda come tutte quelle Nike inutile. la M va benissimo

Atlético Madrid Club Nike Football-hættetrøje i fleece til mænd

Atlético Madrid Club

28% rabat

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