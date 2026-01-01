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Atletico de Madrid 25/26 Nike Academy-rygsæk - Deep Royal Blue/Sport Red/hvid

Atletico de Madrid 25/26

Nike Academy-rygsæk

379,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Vejret skal ikke holde dig væk fra træningen, og det bør ikke forhindre dig i at have tørt udstyr. Uanset om den ligger på jorden eller hænger på et hegn, så kan denne rygsæk klare mindre ideelle kamp- og træningsforhold, samtidig med at den kan opbevare din bold i forlommen. Regndækket har Nike Storm-FIT-teknologi, der hjælper med at give ekstra tildækning mod vind og vejr, mens mesh på tasken giver åndbarhed og ventilation på dage med godt vejr.


  • Vist farve: Deep Royal Blue/Sport Red/hvid
  • Stylenr.: IR4745-455

Atletico de Madrid 25/26

379,90 kr.

Vejret skal ikke holde dig væk fra træningen, og det bør ikke forhindre dig i at have tørt udstyr. Uanset om den ligger på jorden eller hænger på et hegn, så kan denne rygsæk klare mindre ideelle kamp- og træningsforhold, samtidig med at den kan opbevare din bold i forlommen. Regndækket har Nike Storm-FIT-teknologi, der hjælper med at give ekstra tildækning mod vind og vejr, mens mesh på tasken giver åndbarhed og ventilation på dage med godt vejr.

Fordele

  • Nike Storm-FIT-teknologien modstår vind og vand, så du kan holde dig godt tilpas under barske vejrforhold.
  • Sidelommen med hægtelukning opbevarer et regndække.
  • Forstørret tech-lomme giver plads til din teknologi.
  • De polstrede skulderstropper er justerbare for at give en behagelig pasform.

Produktoplysninger

  • 100% polyester
  • hand-wash
  • Vist farve: Deep Royal Blue/Sport Red/hvid
  • Stylenr.: IR4745-455

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Atletico de Madrid 25/26 Nike Academy-rygsæk

    Atletico de Madrid 25/26

    379,90 kr.

    Fuldend looket