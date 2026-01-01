Atletico de Madrid 25/26 Nike Academy-rygsæk

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Vejret skal ikke holde dig væk fra træningen, og det bør ikke forhindre dig i at have tørt udstyr. Uanset om den ligger på jorden eller hænger på et hegn, så kan denne rygsæk klare mindre ideelle kamp- og træningsforhold, samtidig med at den kan opbevare din bold i forlommen. Regndækket har Nike Storm-FIT-teknologi, der hjælper med at give ekstra tildækning mod vind og vejr, mens mesh på tasken giver åndbarhed og ventilation på dage med godt vejr.