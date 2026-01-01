Atletico de Madrid 25/26
Nike Academy-rygsæk
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vejret skal ikke holde dig væk fra træningen, og det bør ikke forhindre dig i at have tørt udstyr. Uanset om den ligger på jorden eller hænger på et hegn, så kan denne rygsæk klare mindre ideelle kamp- og træningsforhold, samtidig med at den kan opbevare din bold i forlommen. Regndækket har Nike Storm-FIT-teknologi, der hjælper med at give ekstra tildækning mod vind og vejr, mens mesh på tasken giver åndbarhed og ventilation på dage med godt vejr.
- Vist farve: Deep Royal Blue/Sport Red/hvid
- Stylenr.: IR4745-455
Atletico de Madrid 25/26
Vejret skal ikke holde dig væk fra træningen, og det bør ikke forhindre dig i at have tørt udstyr. Uanset om den ligger på jorden eller hænger på et hegn, så kan denne rygsæk klare mindre ideelle kamp- og træningsforhold, samtidig med at den kan opbevare din bold i forlommen. Regndækket har Nike Storm-FIT-teknologi, der hjælper med at give ekstra tildækning mod vind og vejr, mens mesh på tasken giver åndbarhed og ventilation på dage med godt vejr.
Fordele
- Nike Storm-FIT-teknologien modstår vind og vand, så du kan holde dig godt tilpas under barske vejrforhold.
- Sidelommen med hægtelukning opbevarer et regndække.
- Forstørret tech-lomme giver plads til din teknologi.
- De polstrede skulderstropper er justerbare for at give en behagelig pasform.
Produktoplysninger
- 100% polyester
- hand-wash
- Vist farve: Deep Royal Blue/Sport Red/hvid
- Stylenr.: IR4745-455
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Atletico de Madrid 25/26