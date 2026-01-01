Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman-trøje til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hvert hold har deres farver, hvilket giver en umiskendelig identitet, der skiller dem ud fra resten af ligaen. Atlanta Hawks-trøjen, der hylder en stor basket-tradition, er inspireret af det, de professionelle bærer på banen, fra holddetaljer til svedtransporterende letvægtsmesh. Den hjælper med at holde dig tør og afkølet på eller uden for banen, mens du viser din kærlighed til din yndlingsspiller og det spil, du elsker.
- Vist farve: University Red
- Stylenr.: FZ0856-657
Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Hvert hold har deres farver, hvilket giver en umiskendelig identitet, der skiller dem ud fra resten af ligaen. Atlanta Hawks-trøjen, der hylder en stor basket-tradition, er inspireret af det, de professionelle bærer på banen, fra holddetaljer til svedtransporterende letvægtsmesh. Den hjælper med at holde dig tør og afkølet på eller uden for banen, mens du viser din kærlighed til din yndlingsspiller og det spil, du elsker.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Det åndbare mesh hjælper med at holde dig afkølet på eller uden for banen.
Produktoplysninger
- Spillernavn og -nummer i twill
- Varmepåført grafik
- Logomærke på kanten
- 100% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: University Red
- Stylenr.: FZ0856-657
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 147 cm høj
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition