Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman-trøje til større børn

Hvert hold har deres farver, hvilket giver en umiskendelig identitet, der skiller dem ud fra resten af ligaen. Atlanta Hawks-trøjen, der hylder en stor basket-tradition, er inspireret af det, de professionelle bærer på banen, fra holddetaljer til svedtransporterende letvægtsmesh. Den hjælper med at holde dig tør og afkølet på eller uden for banen, mens du viser din kærlighed til din yndlingsspiller og det spil, du elsker.

Vist farve: University Red

Stylenr.: FZ0856-657