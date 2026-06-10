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Nike Astrograbber-sko til mænd - Light Silver/Phantom/sort/Sail

Nike Astrograbber

Sko til mænd

979,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Den avancerede Astro Grabber, der blev lanceret lige i hælene på Nikes Waffle Trainer, blev designet til at give greb på de amerikanske fodboldbaner.


  • Vist farve: Light Silver/Phantom/sort/Sail
  • Stylenr.: IH2341-001

Nike Astrograbber

979,90 kr.

Den avancerede Astro Grabber, der blev lanceret lige i hælene på Nikes Waffle Trainer, blev designet til at give greb på de amerikanske fodboldbaner.

Fordele

  • Læderoverdelen bliver blødere og får en vintage-fornemmelse med tiden.
  • Air Zoom-stødabsorbering hjælper med at give følelsen af en flyvende start.
  • Waffle-ydersålen i gummi giver slidstærkt greb og klassisk stil.

Produktoplysninger

  • Skummellemsål
  • Ydersål i gummi
  • Vist farve: Light Silver/Phantom/sort/Sail
  • Stylenr.: IH2341-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (5)

3 stjerner

  • Small and Narrow

    NikePlusUser5133801

    How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue

  • Grip en stijlvol

    MartijnK880754270

    Mooie veldschoen. Er blijft dan ook veel gras ed onder de zool kleven. Goede grip. Licht en iets wat smal, maar verder prima.

  • Un peu mitigé

    Samuel651523896

    Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.

Nike Astrograbber-sko til mænd

Nike Astrograbber

979,90 kr.

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