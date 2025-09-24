 
billede 1 af 4
Nike Apex Electric-bøllehat - Dark Obsidian/Football Grey

Genanvendte materialer

Nike Apex Electric

Bøllehat

28% rabat

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Denne firkantede, printede bøllehat har et logo skrevet med Nike-legenden Bill Bowermans håndskrift. Den har en mellemdyb konstruktion og 360 graders tildækning.


  • Vist farve: Dark Obsidian/Football Grey
  • Stylenr.: HJ4395-475

Nike Apex Electric

28% rabat

Denne firkantede, printede bøllehat har et logo skrevet med Nike-legenden Bill Bowermans håndskrift. Den har en mellemdyb konstruktion og 360 graders tildækning.

Produktoplysninger

  • 100% polyester
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: Dark Obsidian/Football Grey
  • Stylenr.: HJ4395-475

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (3)

5 stjerner

  • unique from Nike.

    RafIE

    It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!

  • Nice!

    Jaap636457276

    Mooie kwaliteit en goede pasvorm

  • Gorro alta calidad

    adolfob1249226

    Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo

Nike Apex Electric-bøllehat

Nike Apex Electric

28% rabat

Fuldend looket

Item 3 of 100