Nike Apex Electric-bøllehat

unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Denne firkantede, printede bøllehat har et logo skrevet med Nike-legenden Bill Bowermans håndskrift. Den har en mellemdyb konstruktion og 360 graders tildækning.
Nike Apex Electric
Denne firkantede, printede bøllehat har et logo skrevet med Nike-legenden Bill Bowermans håndskrift. Den har en mellemdyb konstruktion og 360 graders tildækning.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Nice!
Jaap636457276
Mooie kwaliteit en goede pasvorm
Gorro alta calidad
adolfob1249226
Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo
Nike Apex Electric