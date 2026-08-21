Nike Apex Dri-FIT-bøllehat

Apex-bøllehatte har en mellemdybde og 360 graders tildækning. Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Vist farve: sort/Anthracite/Anthracite/Anthracite

Stylenr.: HJ3683-010