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Nike Apex Dri-FIT-bøllehat - sort/Anthracite/Anthracite/Anthracite

Nike Apex

Dri-FIT-bøllehat

279,90 kr.
sort/Anthracite/Anthracite/Anthracite
Parachute Beige/hvid/Anthracite/hvid

Klarna tilgængelig ved kassen.

Apex-bøllehatte har en mellemdybde og 360 graders tildækning. Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.


  • Vist farve: sort/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Stylenr.: HJ3683-010

Nike Apex

279,90 kr.

Apex-bøllehatte har en mellemdybde og 360 graders tildækning. Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Fordele

  • Materialet i bomuld og nylon har en glat tekstur og en smule stretch.
  • Det justerbare snoretræk kan løsnes eller strammes, så du kan finde den perfekte pasform.

Produktoplysninger

  • Kæde-webbing omkring kronen
  • Broderede huller
  • 67% bomuld/29% nylon/4% elastan
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Stylenr.: HJ3683-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Apex Dri-FIT-bøllehat

    Nike Apex

    279,90 kr.