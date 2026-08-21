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Nike Apex
Dri-FIT-bøllehat
279,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Apex-bøllehatte har en mellemdybde og 360 graders tildækning. Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Vist farve: sort/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Stylenr.: HJ3683-010
Nike Apex
279,90 kr.
Apex-bøllehatte har en mellemdybde og 360 graders tildækning. Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Fordele
- Materialet i bomuld og nylon har en glat tekstur og en smule stretch.
- Det justerbare snoretræk kan løsnes eller strammes, så du kan finde den perfekte pasform.
Produktoplysninger
- Kæde-webbing omkring kronen
- Broderede huller
- 67% bomuld/29% nylon/4% elastan
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: sort/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Stylenr.: HJ3683-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Apex
279,90 kr.